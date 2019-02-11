Официальный комментарий МВД по ситуации с “Живым щитом” во Владимире

Официальный комментарий МВД по ситуации с “Живым щитом” во Владимире
Февраль 11 10:45 2019

Руководством МВД России принято решение о направлении комиссии ГУОБДД МВД России во Владимирскую область.

В ходе выезда комиссией будут всесторонне изучены все обстоятельства задержания 9 февраля т.г. водителя, неоднократно нарушившего правила дорожного движения, на федеральной трассе М-7 «Волга», проанализированы имеющиеся материалы, в том числе показания очевидцев, дана оценка действиям руководителей и сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области в экстренной ситуации.

В случае выявления фактов нарушения законодательства и ведомственных нормативных актов виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошёл на федеральной трассе М7 “Волга” 9 февраля. Водитель автомобиля Skoda нарушил правила и не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. Он съехал на встречную полосу, проехал на красный сигнал светофора и скрылся.

В соцсетях появились кадры, на которых видно, что при поимке нарушителя были повреждены машины граждан. Водителя поймали. Им оказался 29-летний житель Волгограда, работающий таксистом.

Опубликовано Георгием Кокориным Воскресенье, 10 февраля 2019 г.

 

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AMSRUS
AMSRUS

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