В Азербайджане построят совместный с Россией автозавод

В Азербайджане построят совместный с Россией автозавод
Февраль 10 20:01 2019

Состоялась церемония закладки фундамента совместного завода России с Азербайджаном

В Гаджигабульском районе Азербайджана состоялась церемония закладки фундамента совместного с Россией завода по производству коммерческих автомобилей и автомобилей специального назначения. В мероприятии участвовала российская делегация во главе с главой Минэкономики Максимом Орешкиным, сообщает Коммерсантъ. Проект реализуется совместно с азербайджанской компанией «Азермаш» и российской группой ГАЗ.
Предприятие планирует выпускать до 1000 машин в год. Запуск производства финансируется азербайджанской стороной,— инвестиции составят 14 млн манатов ($8,2 млн). Российское предприятие будет поставлять машинокомплекты, предоставит документацию и лицензии, проведет отладку технологических процессов. Помимо этого Горьковский автозавод возьмет на себя часть расходов на продвижение марки, обучение и сертификацию сотрудников «Азермаша».
На заводе будут собираться коммерческие автомобили «ГАЗель Next» и «ГАЗель Бизнес», а также грузовики «ГАЗон Next». Дистрибуцией и сервисным обслуживанием машин займется компания «Азеврокар» («дочка» «Азермаша»). Строительство завода планируется закончить в 2020 году, тогда же должен начаться выпуск автомобилей.
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AMSRUS
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