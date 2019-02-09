Японская компания хочет решить проблему пробок в двух десятках городов РФ

Японская компания Kyosan Electric хочет решить проблему пробок в двух десятках городов РФ

После успешного пилотного проекта в Воронеже, позволившего сократить пробки на 20%, компания намерена расширить свое присутствие на российском рынке и попробовать решить проблему пробок уже в двух десятках городов РФ. Об этом рассказал менеджер развития российского региона отдела продвижения зарубежных проектов компании Ясухико Хомма.

В прошлом году фирма установила в Воронеже систему “умных” светофоров. Она позволяет менять длительность работы того или иного сигнала светофора в зависимости от загруженности дорог. Соответствующую информацию устройства считывают при помощи сенсоров.

“Система варьирует продолжительность зеленого сигнала в зависимости от потребностей машин, от интенсивности трафика. Таким образом, удается очень эффективно управлять красным сигналом, включая его только на нужное время. Это позволяет сократить время ожидания на перекрестке”, – объяснил Хомма.

По его словам, за год проведения пилотного проекта на 10 перекрестках в Воронеже удалось сократить пробки на 20%.

“На этих 10 перекрестках наша система будет использоваться и дальше, и мы рассчитываем на расширение внедрения в Воронеже. Пока конкретики нет, но есть планы по ее внедрению на 40 перекрестках города”, – пояснил менеджер.

Впрочем, компания не намерена ограничиваться только Воронежем. Хомма раскрыл секрет, что очереди – и другие российские мегаполисы.

“Пока конкретики нет, но речь идет о внедрении в 24 крупных городах, среди них есть города-миллионники”, – пояснил собеседник агентства.