Mitsubishi не исключают переезд производства из Калуги в Петербург

Генеральный директор «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Игорь Бойцов не исключил переезда производства автомобилей Mitsubishi из Калуги в Петербург

«Вероятность (производства Mitsubishi на заводе в Петербурге), конечно, существует. Альянс рассматривает различные варианты кооперации. Вполне возможно, что мы получим какую-то модель Mitsubishi для производства. Но официальных решений пока нет», — заявил Бойцов.

Руководитель петербуржского предприятия не уточнил, когда именно будет принято соответствующее решение: «может, через несколько месяцев, через полгода, может, и год».

Напомним, ранее стало известно о возможном сворачивании выпуска автомобилей Mitsubishi на заводе в Калуге в связи с возвращением на российский рынок немецкого бренда Opel. Последний наладит в Калуге на мощностях PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automobiles) выпуск минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro. Эти модели почти ничем не отличаются от уже выпускаемых на калужском заводе Peugeot Traveller/Expert и Citroen SpaceTourer/Jumpy.

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