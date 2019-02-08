Технология SoundComfort от Goodyear признана Продуктом года

Технология встроенного звукового барьера SoundComfort от Goodyear признана «Продуктом года 2019»

Международная компания Nielsen, проводящая маркетинговые измерения в индустрии товаров повседневного спроса и исследования потребителей, опубликовала данные самого масштабного в истории измерений опроса потребителей в области инновационных продуктов. В нем приняли участие 5 000 респондентов. «Продуктом года 2019» по результатам опроса Nielsen в Бельгии и Нидерландах признана разработанная Goodyear технология снижения шума SoundComfort.

Технология SoundComfort демонстрирует приверженность Goodyear продвижению инноваций в шинной индустрии, направленных на удовлетворение запросов потребителей и рынка. Современные автомобильные двигатели производят все меньше шума при работе, и темп этих изменений стал еще более заметен с ростом сегмента электромобилей и автомобилей с гибридными силовыми установками. Вместе с тем с постепенным снижением уровня шума при работе двигателя заметней становится шум, который производят при движении шины автомобиля.

Разработанная Goodyear технология SoundComfort позволяет снизить уровень резонанса внутри воздушной полости шины, благодаря нанесенному на внутреннюю поверхность шины слою из пенополиуретановой пены с открытой пористостью. Использование технологии SoundComfort позволяет снизить уровень шума наполовину — до 4 децибел, что обеспечивает значительно более высокий уровень акустического комфорта для водителей и пассажиров1. При этом инновационная технология не имеет влияния на производительность и другие характеристики шины. Так, слой пены обладает минимальным весом, благодаря чему интеграция SoundComfort не повышает расход топлива и не снижает индекс скорости шины.