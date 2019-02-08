Специальный проект Mercedes-Benz в Яндекc.Навигаторе

«Резина прогрета, готовьтесь к старту!» – голос штурмана команды Mercedes AMG Petronas теперь может услышать любой пользователь Яндекс.Навигатора

Mercedes-Benz и ведущее мобильное приложение для автомобилистов Яндекс.Навигатор запустили специальный проект.

В преддверии выхода на рынок четырехдверного купе Mercedes-AMG GT пользователи приложения могут представить себя за рулем новейшего спорткара, установив специальную тему и курсор в настройках приложения. Навигационная стрелка теперь воспроизводит модель нового четырехдверного купе Mercedes-AMG GT, а для любителей «классики» доступен курсор в виде легендарного внедорожника Gelaendewagen.

Так как скорость лежит в основе ДНК автомобилей из Аффальтербаха, только самые быстрые маршруты в Навигаторе удостоились почетного знака AMG. Увидев по маршруту следования фирменный логотип, пользователи приложения в Москве смогут лично оценить непревзойденные качества автомобилей, записавшись на тест-драйв по ссылке в Навигаторе.

Больше простора, больше мощности – купе Mercedes-AMG GT открывает новые впечатления от вождения и расширяет семейство моделей AMG. Первый четырёхдверный спорткар от инженеров из Аффальтербаха, демонстрирует прямую связь с такими легендарными и успешными моделями, как SLS AMG и AMG GT. Будучи ещё одной самостоятельной разработкой Mercedes-AMG, этот автомобиль сочетает в себе уникальный дизайн, высокий уровень комфорта и экстраординарные технологии из мира автоспорта с атлетичным четырёхдверным кузовом типа «фастбэк». Благодаря этому он предлагает больше простора в салоне и непревзойденный комфорт для четырех пассажиров.