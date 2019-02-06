Mazda привезет в Женеву новый кроссовер

Mazda представляет компактный SUVсозданный на одной платформе с Mazda3 четвертого поколения

Компания Mazda опубликовала первый тизер неизвестного кроссовера, который создадут на одной платформе с новой «тройкой». Мировая премьера автомобиля состоится в начале марта на Женевском автосалоне – Autonews.

Пока непонятно, идет ли речь о совершенно новой модели или о следующем поколении уже существующего кроссовера. Последнее предположение представляется маловероятным, так как CX-3 обновился в 2018 г., а модель CX-5 второго поколения, построенная на старом шасси, появилась всего два года назад.

Не исключено, что в Женеве дебютирует европейская версия кроссовера с купеобразным силуэтом — CX-4. На данный момент японская компания продает автомобиль с таким названием исключительно на китайском рынке.

Платформа нового поколения Skyactiv Vehicle Architecture подразумевает использование двигателей семейства SkyActive-X. К примеру, новая «трешка» будет предлагаться с двухлитровым бензиновым агрегатом, где топливно-воздушная смесь может воспламеняться в цилиндре в процессе сжатия, как это происходит в дизельных силовых агрегатах. При этом в двигателях SkyActive-X применят традиционные свечи зажигания, которые будут задействоваться при высоких нагрузках.

Двигатель будет работать по схеме mild hybrid — вместе с компактным электромотором, питающимся от 24-вольтовой бортовой электросети. В компании отмечают, что благодаря такой технологии топливная экономия повысится примерно на 20–30% по сравнению с аналогичными агрегатами такого же объема.