Таксисты стали самыми самозанятыми, согласно новому налоговому режиму

С 1 января 2019 года в России начал действовать новый налоговый спецрежим для самозанятых

При этом наибольшей популярностью он пользуется у таксистов. В Федеральной налоговой службе рассказали «Известиям», что на них приходится 20% от всех зарегистрировавшихся. В общей сложности к текущему моменту зарегистрировано свыше 35 тысяч человек.

Эксперты отмечают, что новый режим выгоден как самим таксистам, так и агрегаторам. Первым в итоге приходится платить меньше налогов, а вторые получают возможность избавиться от посредников в виде таксопарков. К тому же налоговой удается вывести налогоплательщиков из тени.

Тем не менее, у нововведения есть и недостатки. Зампред межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков отметил, что в случае серьезного ДТП добиться компенсации будет очень трудно, поскольку физлицо отвечает только своим имуществом. На данный момент ответственность в случае ДТП или других происшествий несет владелец лицензии, то есть таксопарк (юрлицо) или индивидуальный предприниматель.

Напомним, что самозанятым может стать физлицо, которое не работает по трудовому договору и не имеет наемных сотрудников. Ограничение по годовому доходу — 2,4 миллиона рублей. Налог составляет 4% с операций с физлицами и 6% — с юрлицами. Регистрация и отчетность осуществляется через мобильное приложение «Мой налог».

Раньше стало известно, что агрегаторов такси хотят лишить возможности влиять на тарифы. Во Всероссийском союзе страховщиков отметили, что устанавливать цену поездки должен фактический перевозчик, а не служба заказа такси. При этом в союзе уверены, что такая схема не приведет к росту стоимости услуг для пассажиров: увеличение цен якобы будет ограничено конкуренцией на рынке. Еще одним важным изменением может стать отмена привязки комиссии агрегатора к стоимости поездки. Представители Всероссийского союза страховщиков отметили, что затраты подобных сервисов на поиск пассажира не зависят от протяженности поездки и ее цены.

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