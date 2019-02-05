Школа водительского мастерства Audi quattro в Яхроме

Audi quattro Driving School предлагает своим клиентам истинный драйв от вождения

Школа водительского мастерства Audi quattro открывает двери для всех желающих усовершенствовать свои навыки вождения и приобрести уверенность за рулем. Скорость, драйв и отточенная управляемость на любом покрытии – это то, что объединяет все полноприводные модели линейки Audi. Авторский курс занятий, разработанный заслуженным мастером спорта Евгением Васиным и командой опытных инструкторов, позволит оценить преимущества полного привода quattro и передовых технологий марки на безупречных Audi A4, A5, A7, Q5, Q7 и Q8.

Совместный проект Audi Россия и школы водительского мастерства Vasin Driving school предлагает две обучающие программы – базовую и продвинутую. Каждый курс содержит теоретический блок и практические занятия, в ходе которых участники отрабатывают основные элементы реагирования и варианты маневров в нестандартных дорожных ситуациях. Приобретенные навыки эффективного управления автомобилем помогут водителям принять своевременные меры в случае возникновения опасности на дороге. Кроме того, участники программы получат истинный драйв и удовольствие за рулем безупречных полноприводных автомобилей Audi.

Базовый курс посвящен правильной технике управления автомобилем и предназначен для водителей разного уровня подготовки. Доступ к продвинутому курсу предоставляется после прохождения базовой программы. Он поможет закрепить ранее приобретенные знания, а также сформировать устойчивые навыки поведения в самых сложных ситуациях на дороге. Специальные упражнения для подготовки спортсменов помогут овладеть приемами управляемого скольжения и скоростного маневрирования.

Audi – мировой лидер и новатор в области разработки и создания систем полного привода. Уже более 35 лет технология полного привода quattro выступает «визитной карточкой» Audi, гарантируя непревзойденную управляемость и безопасность при любых дорожных условиях. Системы quattro постоянно совершенствуются, предлагая клиентам лучшие технические решения, отточенную управляемость и надежность. Сегодня все поклонники скорости и азарта могут лично оценить преимущества надежного и прогрессивного полного привода quattro на специально подготовленных трассах школы водительского мастерства Audi quattro в Яхроме

Курсы проводятся в выходные дни. Для базового курса предусмотрено как утреннее (с 9:00 до 14:00), так и вечернее (с 15:00 до 20:00) время. Обучение по продвинутой программе будет проходить с 15:00 до 21:00. Подробную информацию можно найти на сайте audi.ru.