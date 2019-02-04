Силовики задержали владельца попавшего в ДТП под Калугой автобуса

Задержан владелец автобуса, попавший в ДТП в Калужской области, где погибло 7 человек

Им является индивидуальный предприниматель из города Ярцево Смоленской области, сообщает Следственный комитет. В аварии погибли семь человек, еще 38 обратились за медпомощью.



Правоохранители задержали владельца пассажирского автобуса MAN, который утром 3 февраля попал в ДТП на 128 км трассы Калуга — Вязьма. Об этом говорится в официальном сообщении Следственного комитета (СК) России в WhatsApp.

Сейчас следователи изымают документы и устанавливают техническое состояние автобуса. Также следствие даст оценку действиям должностных лиц контролирующих органов. Ранее владельца автобуса — индивидуального предпринимателя из города Ярцево Смоленской области — вызвали на допрос в правоохранительные органы. В группе ГАЗ сообщали РБК, что попавший в ДТП автобус эксплуатировался более 30 лет.

Автобус с детьми направлялся из Ярцево в Калугу, где они должны были принять участие в танцевальном конкурсе. Водитель не справился с управлением, автобус опрокинулся в кювет. Погибли семь человек, все они опознаны родственниками — по данным СК, это женщины в возрасте 30, 31, 36 и 54 лет, две девочки восьми лет и одна девочка семи лет. Водитель был задержан.

За помощью к медикам обратились 38 человек, из них 27 детей и 11 взрослых, сообщили РБК в Минздраве. В районную больницу Юхновского района Калужской области доставлены девять детей и четверо взрослых, в медучреждения Калуги госпитализированы 18 детей и семь взрослых. В областном центре остаются 11 детей (четверо — в средней степени тяжести) и шесть взрослых (также четверо в средней степени тяжести).

Пострадавших осмотрела бригада врачей из московского НИИ детской неотложной хирургии и травматологии вместе с главным внештатным анестезиологом Минздрава Сергеем Степаненко. По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева и главы Минздрава Вероники Скворцовой прошел консилиум группы специалистов во главе с замминистра здравоохранения Сергеем Краевым. По его итогам было решено не эвакуировать раненных в федеральные медучреждения.

СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст. УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), а Ространснадзор пообещал провести проверку. Родственникам погибших в ДТП под Калугой выплатят по 1 млн руб.