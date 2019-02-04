Опубликованы патенты Tesla

Опубликованы патенты Tesla
Февраль 04 11:03 2019

Tesla не будет подавать иски против тех, кто использует патенты для производства своих электромобилей

Основатель компании Tesla Илон Маск объявил, что все патенты Tesla были опубликованы и их можно будет «добросовестно использовать» для промышленных нужд. Он объяснил, что это нужно для борьбы с изменениями климата и увеличения количества электромобилей.

В официальном блоге Маск заявил, что компания-изготовитель электромобилей не будет подавать иски против тех, кто использует запатентованную технологию «по уважительным причинам», сообщил источник.

Илон Маск курит марихуану в прямом эфире. Сентябрь 2018

Маск отметил, что сохранение патентов в секрете больше не является хорошей практикой — это душит прогресс и расширяет права и возможности юристов, а не изобретателей.

«Настоящая конкуренция — это не маленькая капля автомобилей не Tesla, а огромный поток бензиновых автомобилей, которые ежедневно производят на больших заводах».

В 2018 году компания также выпустила исходный код Linux для Tesla Model S/X, который содержал образ на платформе Tesla Autopilot и информационно-развлекательную систему Nvidia Tegra.

На тему:

  Article "tagged" as:
TeslaИлон Маскпатенты
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Наказание за встречку могут смягчить

Наказание за встречку могут смягчить 0

У АвтоВАЗа – новый президент

У АвтоВАЗа – новый президент 3

Lada Largus получила задний парктроник

Lada Largus получила задний парктроник 1

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.