Опубликованы патенты Tesla

Tesla не будет подавать иски против тех, кто использует патенты для производства своих электромобилей

Основатель компании Tesla Илон Маск объявил, что все патенты Tesla были опубликованы и их можно будет «добросовестно использовать» для промышленных нужд. Он объяснил, что это нужно для борьбы с изменениями климата и увеличения количества электромобилей.

В официальном блоге Маск заявил, что компания-изготовитель электромобилей не будет подавать иски против тех, кто использует запатентованную технологию «по уважительным причинам», сообщил источник.

Маск отметил, что сохранение патентов в секрете больше не является хорошей практикой — это душит прогресс и расширяет права и возможности юристов, а не изобретателей.

«Настоящая конкуренция — это не маленькая капля автомобилей не Tesla, а огромный поток бензиновых автомобилей, которые ежедневно производят на больших заводах».

В 2018 году компания также выпустила исходный код Linux для Tesla Model S/X, который содержал образ на платформе Tesla Autopilot и информационно-развлекательную систему Nvidia Tegra.