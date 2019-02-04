Опубликованы патенты Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск объявил, что все патенты Tesla были опубликованы и их можно будет «добросовестно использовать» для промышленных нужд. Он объяснил, что это нужно для борьбы с изменениями климата и увеличения количества электромобилей.
В официальном блоге Маск заявил, что компания-изготовитель электромобилей не будет подавать иски против тех, кто использует запатентованную технологию «по уважительным причинам», сообщил источник.
Илон Маск курит марихуану в прямом эфире. Сентябрь 2018
Маск отметил, что сохранение патентов в секрете больше не является хорошей практикой — это душит прогресс и расширяет права и возможности юристов, а не изобретателей.
«Настоящая конкуренция — это не маленькая капля автомобилей не Tesla, а огромный поток бензиновых автомобилей, которые ежедневно производят на больших заводах».
В 2018 году компания также выпустила исходный код Linux для Tesla Model S/X, который содержал образ на платформе Tesla Autopilot и информационно-развлекательную систему Nvidia Tegra.
C 2014 года www.amsrus.ru
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