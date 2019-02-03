24 часа Дайтоны: Lamborghini оставляет след в истории

Уверенная победа Lamborghini в престижной гонке «24 часа Дайтоны»

Дважды поднятые красные флаги не смогли помешать Lamborghini одержать вторую победу подряд в престижной гонке «24 часа Дайтоны» – первом этапе чемпионата WeatherTech Sportscar. Более того, марка стала первым автопроизводителем, которому с момента появления класса GTD в легендарной гонке удалось добиться такого успеха.

За четыре часа до финиша команда GRT Grasser Racing вылетела из первой десятки из-за прокола колеса. Несмотря на это, экипаж Huracán GT3 Evo под номером 11 в составе Мирко Бортолотти (Mirko Bortolotti), Рольфа Инайхена (Rolf Ineichen), Рика Бройкерса (Rick Breukers) и Кристиана Энгельхарта (Christian Engelhart) смог добиться победы. Гонка началась в 14:35 по восточноевропейскому времени. Первым за рулем суперкара под номером 11 оказался Инайхен. Благодаря отличному старту с пятого места он вскоре вышел на третью позицию, обогнав Huracán GT3 Evo с номером 46 команды Ebimotors под управлением Джакомо Альто (Giacomo Altoé).

Экипаж под номером 11 лидировал в классе GTD вплоть до получения штрафной остановки продолжительностью 3 минуты 40 секунд за неподчинение предупреждающим сигналам флагов. В итоге Бройкерс переместился на 16-е место в классе GTD, но затем поднялся на одну позицию за счет неудачи Эмануэле Бузнелли (Emanuele Busnelli), который был вынужден направить суперкар под номером 46 в боксы из-за технической неисправности.

К концу седьмого часа гонки Бройкерс смог вернуться в борьбу и после передал управление заводскому пилоту Lamborghini Мирко Бортолотти, обеспечившему команде четвертую позицию в суперкаре под номером 11. Ближе к середине гонки итальянец активно соревновался с пилотами команд Porsche и Mercedes за пятое место.

Huracán GT3 Evo под номером 48 команды Paul Miller Racing начал гонку с последнего места, но за первые часы смог добиться значительных результатов: на момент передачи управления суперкаром Андреа Кальдерелли (Andrea Calderelli) экипаж поднялся на 5 позиций. К концу девятого часа гонки Кальдерелли сменил Бортолотти на четвертой позиции. Ночью начался ливень, продолжавшийся до утра, что стало причиной появления красных флагов на трассе. Незадолго до остановки гонки команду Ebimotors, выступавшую на Huracán под номером 46, вновь постигла неудача: Тэйлор Прото (Taylor Proto) был вынужден сойти с дистанции после столкновения с болидом Porsche.

Кроме того, вытекшее из-за аварии масло стало причиной преждевременного окончания гонки для экипажа суперкара под номером 48 в составе Кальдарелли, Кори Льюиса (Corey Lewis), Брайана Селлерса (Bryan Sellers) и Райана Хардвика (Ryan Hardvick). После продолжительного периода поднятых красных флагов гонка наконец возобновилась. При повторном старте Бортолотти удержал третье место, но в первом повороте снова произошло столкновение между двумя лидерами класса GTLM, следствием которого стал прокол колеса суперкара под номером 11.

Управление было передано Энгельхарту – борьбу пришлось вести с 11-го места в классе GTD. Несмотря на сложную ситуацию, экипажу вновь удалось выйти на лидирующие позиции, и на момент финальной остановки гонки оказаться первым.

Стефано Доменикали (Stefano Domenicali), председатель совета директоров и исполнительный директор Automobili Lamborghini, прокомментировал достигнутые результаты: «Эта победа войдет в историю марки Lamborghini. Она стала результатом усердной работы огромного количества сотрудников, которые изо дня в день демонстрируют максимальную отдачу. Успех прошлого года был потрясающим, а победа в нынешнем станет исторической».

Выступавший на Huracán GT3 Evo под номером 7 экипаж команды Magnus Racing в составе Спенсера Пампелли (Spencer Pumpelly), Марко Мапелли (Marco Mapelli), Джона Поттера (John Potter) и Энди Лэлли (Andy Lally) завершил борьбу в классе GTD на 11-м месте, а суперкар под номером 47 команды Precision Performance Motorsport под управлением Линуса Люндквиста (Linus Lundqvist), Милоша Павловича (Milos Pavlovic), Стива Данна (Steve Dunn) и Дона Юнта (Don Yount) пришел к финишу 20-м из-за неисправности сцепления.