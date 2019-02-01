Водитель ФСО вызвал семь нарядов полиции из-за проколотого колеса

Водитель ФСО вызвал семь нарядов полиции из-за проколотого колеса
Февраль 01 19:03 2019

В Москве расследуется уголовное дело о хулиганстве в отношении гражданина, проколовшего колесо служебного автомобиля Федеральной службы охраны (ФСО), водитель которого перегородил выезд со двора

Инцидент произошел 26 января во дворе жилого дома на Ленинском проспекте. Сообщается, что после звонка водителя ФСО в УВД на место прибыли семь нарядов полиции, оперативники и спасатели. Повредившего колесо мужчину задержали в доме на Ярославском шоссе, его бывшую супругу попросили вернуться к месту инцидента и дать объяснения.

Как утверждает издание, водитель принадлежащего спецслужбе Infiniti по имени Андрей перекрыл проезд Range Rover, в котором со двора выезжали мужчина и женщина. Они попросили Андрея освободить дорогу, но тот отказался, заявив, что ждет начальника, который, по информации газеты, имеет отношение к президентской охране.

Мужчина из Range Rover после короткой перепалки проколол заднее колесо Infiniti небольшим ножом; в ту же минуту вышел начальник водителя ФСО, и тот переставил автомобиль, освободив проезд. Шофер заметил прокол колеса несколько позже, и когда он понял, что произошло, обратился в правоохранительные органы.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде несмотря на то, что ущерб был компенсирован. Размер ущерба был оценен шофером ФСО в 20 тысяч рублей.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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