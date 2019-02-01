Skoda представляет первые эскизы Kamiq

Представлены два первых эскиза Skoda Kamiq

они дают представление об экстерьере новой модели. Внушительный и уверенный внешний вид Skoda Kamiq воплощает язык дизайна, характерный для SUV чешского бренда, а также привносит в него новые элементы. Так, впервые для Skoda, дневные ходовые огни нового городского SUV расположены отдельно над основными фарами.

Благодаря особому дизайну передней части Skoda Kamiq выглядит мощно и уверенно. Образ автомобиля формирует типичная для SUV чешской марки широкая высоко расположенная решетка радиатора с двойными ламелями, которую визуально продолжают рельефные линии на капоте. Так называемая «линия торнадо» на боковой части кузова делает автомобиль визуально длиннее и идеально гармонирует с динамично ниспадающей крышей. Мощный передний спойлер, окрашенный в серебристый цвет, подчеркивает внедорожный характер автомобиля. Еще одно отличительное дизайнерское решение, впервые появившееся на моделях Skoda, – это раздельные блоки фар и расположенные над ними светодиодные дневные ходовые огни. Кроме того, новый SUV станет первым автомобилем чешского бренда с динамическими указателями поворота спереди и сзади. Светодиодные фары Skoda Kamiq с характерной «кристаллической» структурой подчеркивают премиальный класс модели.

Оливер Стефани, шеф-дизайнер Skoda:

«В новом городском SUV Kamiq мы применили принципиально новую конфигурацию головной оптики. Двухсоставные фары с расположенными сверху дневными ходовыми огнями впервые используются на моделях Skoda. Благодаря такому решению Kamiq приобрел уникальную внешность, а мы сделали еще один шаг в развитии успешного языка дизайна наших SUV».

Высокий и рельефный капот является важной частью бокового силуэта нового внедорожника. Увеличенный дорожный просвет, большие колеса и диффузор формируют уверенный облик Skoda Kamiq. Сбалансированные пропорции, гладкие поверхности и современный, но в то же время неподвластный времени дизайн подчеркивают динамичный и спортивный характер автомобиля. Модель также отличает новое исполнение С-образных фонарей, кристаллическая структура которых повторяет передние фары. Новый Kamiq – первый SUV Skoda для европейского рынка, на багажной двери которого вместо привычного логотипа чешского бренда размещено название модели.