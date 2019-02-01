Hyundai Motor представляет автомобиль безопасности i30 Fastback N для гонок WorldSBK на сезон 2019

Hyundai Motor объявила о том, что ее новый i30 Fastback N в специальной конфигурации станет официальным автомобилем безопасности 32-го сезона Чемпионата мира MOTUL FIM в классе «супербайк» (WorldSBK)

Представленный сегодня автомобиль безопасности i30 Fastback N облачен в цвета, заимствованные у Hyundai i20 WRC. Решение об использовании модели Hyundai в качестве автомобиля безопасности было принято в рамках партнерского соглашения между Hyundai и WorldSBK, заключенного в сентябре прошлого года.

Дебют i30 Fastback N Safety Car состоится на автодроме Phillip Island в рамках Гран-при Австралии, который пройдет 22–24 февраля. Весь парк официальных автомобилей будет показан на треке Motorland Aragón на Гран-при Испании, который состоится 5–7 апреля. Автомобильный эскорт Hyundai, в который войдут модели от i30 N до Kona и Tucson, будет использоваться для самых разных задач, в том числе для руководства гонкой и перевозки медицинского персонала.

С момента объявления о создании бренда N на Франкфуртском автосалоне 2015 Hyundai приняла участие во множестве спортивных соревнований, включая Чемпионаты мира по ралли, гонки 24 часа Нюрбургринг и WTCR. Бренд N не только уверенно выступает в самых сложных состязаниях, но и завоевал популярность у страстных поклонников скорости, представив целую линейку мощных модификаций: i30 N, Veloster N и недавний i30 Fastback N. Бренд Hyundai N предлагает спортивные автомобили, которые обладают захватывающей ходовой динамикой и прекрасно чувствуют себя как в повседневной жизни, так и на гоночном треке.

Третья модель бренда Hyundai N, i30 Fastback N, дебютировала на Парижском автосалоне в октябре 2018 года. Это первое «заряженное» пятидверное купе C-сегмента, уникальное в своем классе. Благодаря сочетанию утонченного и элегантного дизайна, захватывающей ходовой динамики и интересных опций для вождения спортивный i30 Fastback N прекрасно подходит для повседневной жизни и для гонок. Фирменный дифференциал N Corner Carving Differential обеспечивает максимальный контроль и делает i30 Fastback N идеальным автомобилем как для спортивных трасс, так и для обычных дорог.

«Проект по созданию автомобиля безопасности для WorldSBK оказался для нас очень интересным. Это не гоночный автомобиль, но большую часть своей жизни он проведет на гоночном треке. И поскольку i30 Fastback N изначально является спортивным автомобилем, нам не пришлось вносить в него много модификаций. i30 Fastback N Safety Car — это исключительно элегантный автомобиль, который при этом будет обеспечивать безопасность в гонках самых быстрых в мире серийных мотоциклов. Это отличная демонстрация его разноплановости». — отметил Томас Шемера (Thomas Schemera), исполнительный вице-президент и глава Подразделения продуктового планирования и стратегии в Hyundai Motor.

Дизайн i30 Fastback N Safety Car многое заимствует из стилистики Hyundai Motorsport. В ливрее от Hyundai Motorsport используются такие цвета, как Performance Blue, Active Red, более темный Hyundai Blue и впервые появившийся в этом сезоне черный. В графике на кузове изображен горный пейзаж гоночной трассы WRC, размытый как при взгляде из окна автомобиля, движущегося на очень высокой скорости. Намеренно уменьшенное разрешение и пикселизация создают ощущение скорости, разрывающей пейзаж на мелкие части. В версии WRC используется более агрессивная графика с летящими камнями как напоминание о разнообразии трасс в серии, включая гравийные и асфальтовые, снежные и покрытые льдом дороги. В версии WTCR подчеркивается скоростной характер автомобиля и используется две разные цветовые схемы для обеих команд. Для чемпионата WorldSBK цвет Hyundai Blue заменили на белый, чтобы i30 Fastback N нельзя было спутать с автомобилями, участвующими в гонке.

Модификация i30 Fastback N Safety Car создавалась в основном подразделением Hyundai Motorsport Customer Racing и ограничивается изменениями, связанными с его основной функцией. Так, узкая задняя световая планка вынесена далеко назад для улучшения аэродинамики автомобиля безопасности и обеспечения лучшей видимости для гонщиков, следующих за ним. Спортивные сиденья Sabelt гарантируют отличную фиксацию для водителя и врача. В чемпионате WorldSBK рядом с водителем автомобиля безопасности всегда находится врач, готовый оказать первую помощь. 19-дюймовые кованые диски Braid в цветах Active Red и Hyundai Blue напоминают о стилевых решениях для автомобиля Hyundai WRC. Специальные шины Pirelli P Zero и тормозные колодки Pagid обеспечивают отличное удержание дороги и эффективное торможение.

На передней стойке i30 Fastback N Safety Car указан URL-адрес недавно запущенного собственного веб-сайта Hyundai N. Узнать об истории и моделях бренда, а также последние спортивные новости и другие сведения можно на новом веб-сайте Hyundai N, Hyundai-N.com. Размещение URL-адреса на передней стойке — это еще одна давняя традиция оформления автомобилей Hyundai Motorsport.