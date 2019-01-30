Уникальный экспонат музея ŠKODA: авиационный двигатель W12 Laurin & Klement

Коллекция музея ŠKODA в Млада-Болеславе пополнилась уникальным 24,4- литровым W-образным авиационным двигателем L&K Lorraine-Dietrich 450, выпущенным в 1926 году

В музее ŠKODA открылась новая экспозиция, посвященная малоизвестной главе чешского бренда. Национальный музей Чехии передал в Млада-Болеслав потрясающий авиационный двигатель L&K LorraineDietrich 450, выпущенный в 1926 году. Компания производила такие W-образные двенадцатицилиндровые двигатели в 1920-х годах.

Андреа Фридлова (Andrea Frydlová), руководитель музея ŠKODA в Млада-Болеславе, объясняет: «Laurin & Klement и ŠKODA достигли потрясающих успехов не только в производстве легковых и коммерческих автомобилей, мотоциклов, велосипедов и сельскохозяйственной техники. Чешские авиационные двигатели пользовались большим спросом как у себя на родине, так и за границей. Наша компания начала выпускать их одной из первых в 1909 году. Выпускавшийся по лицензии двенадцатицилиндровый L&K LorraineDietrich 450 стал вершиной инженерной мысли Млада-Болеслава. Его технологии и габариты впечатляли».

Андреа Фридлова также отмечает, что посетители музея ŠKODA могут совместить визит с посещением авиационного музея Методея Влаха (Metoděj Vlach) в Млада-Болеславе и домом в Вратиславице-над-Нисоу, где родился Фердинанд Порше. Для всех желающих музей ŠKODA предлагает специальные билеты, позволяющие посетить сразу три экспозиции.

В первом десятилетии XX века Laurin & Klement / ŠKODA AUTO следовали стремительным темпам развития авиации. Первым в стране энтузиастом, совершившим полет на самодельном самолете с модифицированным автомобильным двигателем L&K, стал Методей Влах. Однако, его конструкция не была способна к длительным полетам – она лишь ненадолго отрывалась от земли. А вот главный конструктор Laurin & Klement Отто Иеронимус был более успешен. В 1909 году он приступил к разработке первого авиационного двигателя в Австро-Венгрии и самолично испытал его. 15 апреля 1910 года в 17:00 Иеронимус стал первым человеком на территории нынешней Чешской республики, совершившим полет на аппарате тяжелее воздуха. Его самолет типа Блерио был оснащен двигателем L&K EL, разработанным и произведенным в Млада-Болеславе. На ипподроме Чухле под Прагой авиационный инженер совершил полет продолжительностью 2 минуты 26 секунд и длиной около 200 метров. Двигатель L&R типа EL имел алюминиевые блоки и картеры, а также четыре чугунных цилиндра с гильзами из листового металла. Было выпущено всего три таких двигателя, поскольку производственные мощности Laurin & Klement и без того были загружены выпуском чрезвычайно популярных легковых и коммерческих автомобилей.

Во второй половине 1920-х годов глобальный экономический кризис и трудности послевоенного восстановления привели к временному снижению спроса на автомобили. Руководство Laurin & Klement приняло решение использовать имеющиеся мощности для производства авиационных двигателей под брендом L&K Lorraine-Dietrich. После приобретения двух лицензий у французской компании Lorraine-Dietrich, занимавшейся выпуском автомобилей и самолетов, в Млада-Болеславе стартовало производство двух агрегатов: восьмицилиндрового мощностью 400 л.с. и двенадцатицилиндрового мощностью 450 л.с.

Теперь благодаря Национальному музею Чехии в Праге самый сильный из двух двигателей L&K стал частью экспозиции музея ŠKODA. Помимо впечатляющих габаритов и рабочего объема в 24,4 литров, мотор образца 1926 года отличается уникальной W-образной конфигурацией – в нем цилиндры расположены в три ряда по четыре цилиндра каждый. Развивая максимальную мощность 450 л.с. (331 кВт) при 1 850 об/мин, двенадцатицилиндровый агрегат расходовал по 240 граммов топлива и 12 граммов масла на каждую лошадиную силу в час. Характеристики настолько впечатлили министерство обороны Чехословакии, что в конце 1926 года правительство заказало Laurin & Klement партию из 50 таких двигателей.

Авиационные двигатели из Млада-Болеслава устанавливались в чешских самолетах Letov Š12 и ŠB-16. Кроме того, они пользовались спросом и за рубежом – например, экспортировались в Литву и Турцию. А наилучшим свидетельством эффективности чешских двигателей стал перелет из Праги в Токио, который в 1927 году совершил подполковник Ярослав Скала (Jaroslav Skála) на самолете Letov Š-16.