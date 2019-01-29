Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха

Система получившая название Sentry Mode, будет включать угонщикам музыку Баха

На своей странице в Twitter предприниматель Илон Маск анонсировал дебют нового противоугонного комплекса Sentry Mode. В случае попытки угона или ограбления система включит воспроизведение музыки Баха, а именно мелодии «Токката и фуга ре-минор». Изобретатель даже продемонстрировал классическую вариацию шедевра, но уточнил, что пользователи смогут устанавливать и версию в металл-обработке. Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.

Как сообщает Speedme, электрокар Tesla Model 3 по итогам 2018 года стал самой продаваемой моделью премиум-класса в США. По информации пресс-службы американской марки, за прошлый год было реализовано почти 146 тыс. электрокаров Model 3 по всему миру. Причем только в США продажи данного автомобиля составили порядка 139 тыс. экземпляров.