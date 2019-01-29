Renault ZOE шестой год подряд становится обладателем награды What Car?

Он сохраняет за собой этот титул с 2014 года. Невероятный результат! Эта награда стала очередным пополнением в постоянно растущем списке отраслевых достижений в Великобритании и Европе. ZOE уже является обладателем более 60 наград, завоеванных в Европе, и сегодня снова убедил членов жюри в своем превосходстве благодаря пробегу в 300 км в реальных условиях.
«Для ZOE предлагается широкий выбор комплектаций и двигателей, что позволяет нашим клиентам подобрать себе модель, оптимально подходящую к их образу жизни. Это главная причина, по которой ZOE завоевал впечатляющее число наград, и нам очень приятно, что модель получает высшее признание от What Car? уже шестой год подряд», — говорит Венсан Туретт, генеральный директор Renault UK.
С 1978 года конкурс «Автомобиль года» по версии What car? является одним из самых престижных в автомобильной отрасли Великобритании. Стив Хантингфорд, редактор журнала What Car? и член жюри, отметил:
«Наш “Электромобиль года 2017” и два года спустя сохраняет свою привлекательность. Это серьезное достижение, учитывая скорость изменений в данном сегменте. В наших тестах на максимальный пробег в реальных условиях Renault ZOE превзошел другие полностью электрические автомобили в категории дешевле 30 тыс. фунтов стерлингов».
C 2014 года www.amsrus.ru
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