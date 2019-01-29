Renault ZOE шестой год подряд становится обладателем награды What Car?

Renault ZOE установил новый рекорд, став «Лучшим электромобилем дешевле 30 000 фунтов стерлингов» по версии знаменитого журнала What Car?

Он сохраняет за собой этот титул с 2014 года. Невероятный результат! Эта награда стала очередным пополнением в постоянно растущем списке отраслевых достижений в Великобритании и Европе. ZOE уже является обладателем более 60 наград, завоеванных в Европе, и сегодня снова убедил членов жюри в своем превосходстве благодаря пробегу в 300 км в реальных условиях.

«Для ZOE предлагается широкий выбор комплектаций и двигателей, что позволяет нашим клиентам подобрать себе модель, оптимально подходящую к их образу жизни. Это главная причина, по которой ZOE завоевал впечатляющее число наград, и нам очень приятно, что модель получает высшее признание от What Car? уже шестой год подряд», — говорит Венсан Туретт, генеральный директор Renault UK.

С 1978 года конкурс «Автомобиль года» по версии What car? является одним из самых престижных в автомобильной отрасли Великобритании. Стив Хантингфорд, редактор журнала What Car? и член жюри, отметил: