Ford Transit продаётся с большой скидкой

Ford Sollers сообщает о возобновлении продаж Ford Transit по гос.программе

Ford Sollers возобновляет продажи Ford Transit по государственной программе субсидирования лизинга коммерческого автотранспорта. Субсидия в 10% от стоимости автомобиля, обеспечиваемая программой, может суммироваться с выгодой по собственным программам автопроизводителя. Благодаря этому самый востребованный легкий коммерческий автомобиль иностранного бренда в России стал доступен по привлекательной цене – от 1 499 400 рублей. По данной цене предлагается Ford Transit в модификации «Промтоварный фургон» (шасси с надстройкой). Ford Transit в наиболее популярном исполнении «цельнометаллический фургон» с учетом субсидии и выгоды по всем программам Ford Sollers можно приобрести по цене от 1 526 400 рублей.

Максимальная выгода, достигаемая благодаря программе государственного субсидирования лизинга и собственным программам Ford Sollers, достигает 400 000 рублей. На такое преимущество при покупке могут рассчитывать клиенты, выбравшие автобус Ford Transit в модификации «Комфорт» (цена без учета субсидии и спецпредложений от Ford Sollers составляет от 2 301 000 рублей).

C выгодой по государственной программе субсидирования лизинга можно приобрести любой автомобиль из широкой гаммы модификаций, представленных цельнометаллическим фургоном с различной высотой крыши и колесной базой, автобусами различного назначения, базовыми шасси с короткой, средней или сверхдлинной базой, грузоподъемностью от 546 до 2753 кг, а также готовыми к эксплуатации шасси с различными надстройками и автомобилями специального назначения.

Все модификации Ford Transit оснащаются надежным и экономичным турбодизелем объемом 2,2 л (125-150 л.с.) и 6-ступенчатой МКП.

Государственная программа субсидирования лизинга предусматривает единовременную скидку в 10% на авансовый платеж при приобретении в лизинг коммерческого или грузового автотранспорта, но не более 500 000 рублей на один автомобиль. Согласно условиям программы, субсидируется только покупка нового автотранспорта, который ранее не стоял на регистрационном учете в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ford Transit выпускается по технологии полного цикла (со сваркой и окраской кузовов) на заводе Ford Sollers в Елабуге. Локализация производства, доступный сервис, надежная и проверенная временем конструкция гарантируют минимальную стоимость владения автомобилем. Стоимость владения Ford Transit является самой низкой в России среди иностранных брендов согласно исследованию независимого агентства этому способствуют низкая стоимость обслуживания у официальных дилеров, высокая остаточная стоимость после 5 лет эксплуатации, а также высокая топливная экономичность.

Благодаря субсидированию покупки государством, клиенты Ford Sollers получили возможность дополнительно снизить стоимость владения автомобилем.