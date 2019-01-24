Юбилейная Toyota Land Cruiser Heritage Edition 2020

Юбилейная Toyota Land Cruiser Heritage Edition 2020
Январь 24 18:14 2019

Toyota Land Cruiser Heritage Edition 2020 года дебютирует через пару недель на автошоу в Чикаго

Почтенный Land Cruiser Toyota существует уже более 60 лет. Но если учесть 1951 BJ, то уже даже ближе к 70 годам. Этот автомобиль стал Land Cruiser несколько лет спустя, и с тех пор это была надежная универсальная машина Toyota.Toyota Land CruiserЧтобы отпраздновать эту дату, автопроизводитель дебютирует с Toyota Land Cruiser Heritage Edition 2020 года перед автосалоном в Чикаго, который стартует через пару недель.Toyota Land CruiserЧто отличает Heritage Edition от стандартной линейки Land Cruiser? Первое, что можно заметить, – бронзовые 18-дюймовые колеса BBS, которые являются эксклюзивными для Heritage Edition.Toyota Land CruiserБольшая решетка внедорожника получает черные акценты, наряду с корпусами фар и противотуманных фар спереди в виде затемненной хромированной окантовки. Отделка бокового зеркала получает ту же затемненную обработку, а винтажная тематическая эмблема Land Cruiser украшает боковую сторону. Помимо колес, также можно заметить отсутствие подножек и нижней части кузова.Toyota Land CruiserТакже есть некоторые изменения внутри. Черная кожаная обивка с бронзовой контрастной строчкой – единственный вариант цвета, который можно найти. Специальные всепогодные коврики являются частью пакета, и если вы надеетесь на трехрядную версию, вам нужно придерживаться стандартной модели.Toyota Land CruiserToyota будет предлагать Heritage Edition только в качестве внедорожника с пятью пассажирами. Он также будет предлагаться только в двух цветах кузова – Midnight Black Metallic или Blizzard Pearl.Toyota Land CruiserМеханические компоненты остаются теми же, что в США означает 5,7-литровый V8 мощностью 381 лошадиных сил (284 киловатта), направляемый в штатную систему 4WD через восьмиступенчатую автоматическую систему.

Land Cruiser получил значительное обновление в течение 2018 модельного года, поэтому в ближайшем будущем изменений под капотом не ожидается.Toyota Land CruiserКак сообщается, новый Land Cruiser Heritage Edition дебютирует на автосалоне в Чикаго в 2019 году. Только 1200 экземпляров будут построены, а продажи начнутся уже этим летом.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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