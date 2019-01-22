Новый Golf GTI TCR выпустили в серию

Автомобиль построен по мотивам одноимённого концепт-кара 2018 года и оснащён 290-сильным 2-литровым турбодвигателем, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG. На передней оси установлен самоблокирующийся дифференциал – Коммерсантъ.
Хэтчбек получил аэродинамический обвес чёрного цвета, стилизованный под детали гоночного Volkswagen Golf GTI TCR.
За доплату доступны 19-дюймовые колёсные диски, чёрная графика на кузове и чёрная крыша, карбоновые накладки на зеркала заднего вида, спортивная подвеска и снятие ограничителя скорости.
В салоне новинки появились красные декоративные вставки и новая обивка сидений.
Дорожный вариант гоночного Гольфа GTI TCR оснащён двумя дополнительными радиаторами для охлаждения двигателя.
Для любителей разных фишек, есть интересная деталь, – при открытии дверей логотип TCR проецируется на асфальт, что выглядит очень стильно. Напомним, премьера концепт-кара, получившего название в честь гоночной серии, состоялась на слёте фанатов марки в Австрии в мае прошлого года.
C 2014 года www.amsrus.ru
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