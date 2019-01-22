Новый Golf GTI TCR выпустили в серию

Volkswagen представила серийный Golf GTI TCR

Автомобиль построен по мотивам одноимённого концепт-кара 2018 года и оснащён 290-сильным 2-литровым турбодвигателем, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG. На передней оси установлен самоблокирующийся дифференциал – Коммерсантъ.

Для любителей разных фишек, есть интересная деталь, – при открытии дверей логотип TCR проецируется на асфальт, что выглядит очень стильно. Напомним, премьера концепт-кара, получившего название в честь гоночной серии, состоялась на слёте фанатов марки в Австрии в мае прошлого года.