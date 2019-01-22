Новый Golf GTI TCR выпустили в серию

Новый Golf GTI TCR выпустили в серию
Январь 22 14:06 2019

Volkswagen представила серийный Golf GTI TCR

Автомобиль построен по мотивам одноимённого концепт-кара 2018 года и оснащён 290-сильным 2-литровым турбодвигателем, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG. На передней оси установлен самоблокирующийся дифференциал – Коммерсантъ.

Volkswagen Golf GTI TCR

Хэтчбек получил аэродинамический обвес чёрного цвета, стилизованный под детали гоночного Volkswagen Golf GTI TCR.

Volkswagen Golf GTI TCR

За доплату доступны 19-дюймовые колёсные диски, чёрная графика на кузове и чёрная крыша, карбоновые накладки на зеркала заднего вида, спортивная подвеска и снятие ограничителя скорости.

Volkswagen Golf GTI TCR

В салоне новинки появились красные декоративные вставки и новая обивка сидений.

 Volkswagen Golf GTI TCR 

Volkswagen Golf GTI TCR

Дорожный вариант гоночного Гольфа GTI TCR оснащён двумя дополнительными радиаторами для охлаждения двигателя.

Для любителей разных фишек, есть интересная деталь,  – при открытии дверей логотип TCR проецируется на асфальт, что выглядит очень стильно. Напомним, премьера концепт-кара, получившего название в честь гоночной серии, состоялась на слёте фанатов марки в Австрии в мае прошлого года.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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