Haval сообщает результаты продаж за 2018 год

Продажи Haval на российском рынке выросли на 70% процентов

По итогам 2018 года бренд Haval в России реализовал 3 213 автомобилей H2, H6, H6 Coupe и H9, что более чем в полтора раза превышает показатель 2017 года, когда было продано 1 894 автомобиля. Среди них самая популярная модель Н6, а Н9 занимает второе место по объёму продаж.

Также, 13 января бренд отметил значимое событие: совокупный объем продаж Haval по всему миру перешагнул отметку 5 миллионов. Эта дата также войдет в историю компании как день запуска Стратегии 5-2-1, которая означает, что в течение 5 лет Haval выйдет на ежегодный объём продаж в 2 миллиона автомобилей и станет брендом номер 1 SUV сегмента в мире.

В рамках новой стратегии Haval планирует выпустить к 2023 году 20 новых моделей с применением новейших разработок в области электроники и технологий искусственного интеллекта, включая концепцию connectivity — подключения и совместного использования мультимедиа и цифровой инфраструктуры. В течение следующих пяти лет компания инвестирует 30 миллиардов юаней (почти $ 4,5 млрд) в исследования и технологические разработки. Сегодня в распоряжении компании Great Wall Motors, управляющей брендом Haval, — 6 научно-исследовательских центров по всему миру, от США до Австралии. В перспективе Haval делает ставку на интеллектуальные технологии и альтернативные источники энергии.

Сегодня Haval входит в топ-20 глобального рейтинга Brand Finance Auto 100, учитывающего совокупную стоимость автобрендов, и занимает 249 строчку списка самых дорогих брендов по версии Brand Finance Global 500 2018.