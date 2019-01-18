Старт приема заказов на специальную серию Toyota Land Cruiser Prado Style

Специальная серия внедорожного бестселлера Toyota создана на базе дизельной версии Land Cruiser Prado в исполнении «Элеганс» и помимо широкого набора востребованных опций предлагает покупателям индивидуальный стиль в дизайне экстерьера и интерьера.Брутальный экстерьер Toyota Land Cruiser Prado дополнили стильные накладки на передний и задний бамперы, а также уникальный дизайн задних фонарей с прозрачными корпусами.
Land Cruiser Prado в версии Style получил кожаную обивку сидений и элементов интерьера, дополненную тиснением «LAND CRUISER PRADO».В оснащение специальной серии Style включены светодиодная оптика спереди и сзади, 18-дюймовые легкосплавные диски, боковые подножки кузова с подсветкой, целый арсенал систем активной и пассивной безопасности, противоугонные опции и другое оборудование.
Цена специальной серии Toyota Land Cruiser Prado Style стартует с отметки 3 751 000 рублей.
C 2014 года www.amsrus.ru
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