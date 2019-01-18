Старт приема заказов на специальную серию Toyota Land Cruiser Prado Style

Старт приема заказов на специальную серию Toyota Land Cruiser Prado Style
Январь 18 14:03 2019

Официальные дилеры Тойота начинают прием заказов на специальную серию Toyota Land Cruiser Prado Style

Специальная серия внедорожного бестселлера Toyota создана на базе дизельной версии Land Cruiser Prado в исполнении «Элеганс» и помимо широкого набора востребованных опций предлагает покупателям индивидуальный стиль в дизайне экстерьера и интерьера.Toyota Land Cruiser Prado StyleБрутальный экстерьер Toyota Land Cruiser Prado дополнили стильные накладки на передний и задний бамперы, а также уникальный дизайн задних фонарей с прозрачными корпусами.

Land Cruiser Prado в версии Style получил кожаную обивку сидений и элементов интерьера, дополненную тиснением «LAND CRUISER PRADO».Toyota Land Cruiser Prado StyleВ оснащение специальной серии Style включены светодиодная оптика спереди и сзади, 18-дюймовые легкосплавные диски, боковые подножки кузова с подсветкой, целый арсенал систем активной и пассивной безопасности, противоугонные опции и другое оборудование.

Цена специальной серии Toyota Land Cruiser Prado Style стартует с отметки 3 751 000 рублей.

На тему:

  Article "tagged" as:
Toyota Land Cruiser Prado Styleновинка
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Использование электротранспорта будет регулироваться ПДД

Использование электротранспорта будет регулироваться ПДД 0

Уже восемь исков подано против мусорного полигона “Ядрово”

Уже восемь исков подано против мусорного полигона “Ядрово” 0

Mercedes-Benz открыл выставку Энди Уорхола

Mercedes-Benz открыл выставку Энди Уорхола 1

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.