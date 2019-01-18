Старт приема заказов на специальную серию Toyota Land Cruiser Prado Style

Официальные дилеры Тойота начинают прием заказов на специальную серию Toyota Land Cruiser Prado Style

Специальная серия внедорожного бестселлера Toyota создана на базе дизельной версии Land Cruiser Prado в исполнении «Элеганс» и помимо широкого набора востребованных опций предлагает покупателям индивидуальный стиль в дизайне экстерьера и интерьера. Брутальный экстерьер Toyota Land Cruiser Prado дополнили стильные накладки на передний и задний бамперы, а также уникальный дизайн задних фонарей с прозрачными корпусами.

Land Cruiser Prado в версии Style получил кожаную обивку сидений и элементов интерьера, дополненную тиснением «LAND CRUISER PRADO». В оснащение специальной серии Style включены светодиодная оптика спереди и сзади, 18-дюймовые легкосплавные диски, боковые подножки кузова с подсветкой, целый арсенал систем активной и пассивной безопасности, противоугонные опции и другое оборудование.

Цена специальной серии Toyota Land Cruiser Prado Style стартует с отметки 3 751 000 рублей.