Geely показала свой первый купе-кроссовер

Geely показала свой первый купе-кроссовер
Январь 18 13:09 2019

Кросс-купе Geely будет наделен по-настоящему спортивным характером благодаря особенному подходу к пространству для водителя

Первый купе-кроссовер Geely ознаменовал важный шаг в расширении модельного ряда бренда.

Новинка Geely в кузове кросс-купе станет смелым заявлением в фирменном дизайне марки. Уверенная и широкая посадка создают спортивный силуэт. Фирменный элемент дизайна Geely, решетка радиатора в виде концентрической вселенной, выглядит внушительно и в то же время изящно, а дизайн дневных ходовых огней придает облику автомобиля сходство с хищной кошкой. Сильные изгибы капота, поднимающиеся над решеткой, а также форма нижних воздухозаборников создают ощущение мощи.

Geely FY11

Силуэт купе-кроссовера отчетливо поднимается вверх, переходя затем в длинную линию крыши, которая резко падает в хвостовой части машины, напоминая дизайн спортивных автомобилей.

Новый автомобиль унаследовал фамильные элементы дизайна, впервые появившиеся в облике гибридного седана Bo Rui GE, – в частности, задние фонари, вдохновленные элементом традиционного китайского искусства – веером. Завершает вдохновляющий облик купе-кроссовере новое поколение дневных ходовых огней в виде цифровой стрелы.

Geely FY11

Внешний вид модели был разработан в Шанхайском дизайн-бюро компании, которое насчитывает более 600 дизайнеров во главе со знаменитым в автомобильной индустрии шеф-дизайнером Питером Хорбери. Дизайн-центр в Шанхае – один из пяти дизайн-подразделений Geely, объединяющих мировую экспертизу холдинга Geely Group.

Новый купе-кроссовер, получивший внутреннее имя FY11, – первый продукт Geely, разработанный на основе платформы CMA (Compact Modular Architecture). Платформа была разработана Geely и Volvo в совместном R&D центре двух компаний CEVT (China-Euro Vehicle Technology Center).

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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