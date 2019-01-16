Рекордные результаты продаж Volkswagen за 2018 год

7 695 автомобилей Volkswagen реализовано за 2018 год

По итогам 2018 года продажи марки Volkswagen достигли новых рекордных результатов: так, за год было продано 7 695 автомобилей, что на 10% больше по сравнению с показателями прошлого года. Наибольшей популярностью у российских клиентов в 2018 году пользовались минивены семейства Т6: Multivan, Caravelle, Transporter, California. За год клиентам было передано 4 760 автомобилей, что на 14% больше, чем в 2017 году. Благодаря своей универсальности, особый интерес вызывала вместительная модель Volkswagen Caravelle: за 2018 год было реализовано 3 058 автомобилей, рост составил 23%. Отдельного внимания заслуживает внушительный рост продаж нового грузового Crafter, который составил более 20%. С начала 2018 года было продано 559 автомобилей. В 2018 году наблюдался стабильно высокий спрос на компактный городской универсал Volkswagen Caddy. Всего было продано 1 585 автомобилей, а рост продаж составил 5%.

Лидером продаж в минувшем году стала удлиненная модификация Caddy Maxi, свободно вмещающая 7 пассажиров. Её рост продаж составил 35%.