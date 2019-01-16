Представлено новое купе Mercedes-Benz CLA

Новое купе Mercedes-Benz CLA является не только самым волнующим автомобилем в своём классе, но и высокоинтеллектуальным

Речь об интерьер-ассистенте MBUX, распознающем управляющие намерения пользователя по его движениям и превращающем салон в интеллектуальное пространство, о дополненной реальности при маршрутной навигации и понимании голосовых команд, новый CLA предлагает массу хитроумных решений. Плюс к этому – глубоко проработанные решения в области аэродинамики и новые функции пакета вспомогательных систем Intelligent Drive. Характер купе подчёркивается здесь вытянутой формой кузова и за счёт таких элементов дизайна, как капот с «силовыми» рёбрами и смещённый вниз регистрационный номер. Таким образом, этот автомобиль полностью соответствует статусу дизайн-иконы, которым уже обладает его предшественник.

С помощью MBUX, дебютировавшей в А-Классе, Mercedes-Benz революционным образом преображает управление автомобилем и коммуникацию с ним.

«Теперь, внедряя интеллектуальный интерьер-ассистент, мы и в компакт-классе переходим на следующий уровень. Распознавая движения, он облегчает естественное управление, – отметил Ола Каллениус, член правления концерна Daimler AG, ответственный за научные исследования и опытно-конструкторские разработки в подразделении Mercedes-Benz Cars. – Причём высокий уровень автомобильной интеллектуальности CLA далеко не исчерпывается этой новацией». «Реализация около 750 000 экземпляров первого CLA стала для нас гигантским успехом, и благодаря четырёхдверному купе мы освоили совершенно новый сегмент рынка, – подчеркнула Бритта Зеегер, член правления Daimler AG, ответственная за сбыт легковых автомобилей Mercedes-Benz. – Новый CLA мы разрабатывали с акцентом на интеллектуальность, он стал ещё более волнующим и спортивным, чем его предшественник. И учитывая новые системы управления, он задаёт новые стандарты для всего класса».

Новое поколение автомобилей компакт-класса внесло существенный вклад в омоложение и преображение бренда Mercedes-Benz. CLA важен, прежде всего, для привлечения и удержания новых клиентов. В США купе CLA дебютировало в 2013 г. Это был первый компактный автомобиль Mercedes-Benz на американском рынке. В лучшие времена более двух третей покупателей автомобиля CLA в США были клиентами, пересевшими на него с конкурентов.

В среднем американский покупатель автомобиля CLA примерно на десять лет моложе среднестатистического клиента Mercedes-Benz. Да и в Европе покупатели CLA оказываются самыми молодыми в клиентской аудитории Mercedes-Benz. В 2017 г. каждый второй клиент из Европы ездил прежде на автомобиле конкурента. Свыше 75 % европейских клиентов, владевших раннее купе CLA либо CLA Shooting Brake, при выборе следующего автомобиля отдали предпочтение марке Mercedes-Benz. В целом, первое поколение купе CLA и CLA Shooting Brake, будучи реализованным в примерно 750000 экземплярах, внесло существенный вклад в успех автомобилей компакт-класса.

В течение первого года новый CLA будет предлагаться в спецверсии Edition 1. Как в экстерьере, так и в интерьере эта лимитированная спецверсия будет располагать массой визуальных акцентов, подчёркивающих её эксклюзивность. Новый CLA будет изготавливаться на заводе в г. Кечкемет (Венгрия), а выйдет на рынок в мае 2019 г.

Дизайн: сама эмоциональность

«Как четырёхдверное купе новый CLA подкупает своим выдержанным в духе пуризма и соблазнительным дизайном, задавая новые стандарты в ДНК дизайна «Чувственной простоты». Он впечатляет совершенными пропорциями, почти не изменившимися с первых дизайнерских экскизов: удлинённый капот, компактный «фонарь кабины», большая ширина колеи с выступающими колёсными арками и задняя часть кузова в нашем типичном исполнении в духе GT – с сильно выраженным «плечом, как у бутылки кока-колы», – рассказывает Горден Вагенер, директор по дизайну Daimler AG. – То есть у купе CLA есть потенциал, чтобы стать современной дизайн-иконой».

Комбинация из удлинённой линии входа, простирающейся над окнами, и безрамных дверей придаёт купе CLA неповторимый, спортивно-элегантный характер. Спереди автомобиль отличается выразительной и наклонённой вперёд передней частью кузова («акулий нос») с удлинённым капотом, рельеф которого определяется «силовыми» рёбрами.

Плоские фары головного освещения в сочетании с сильно наклонённым вперёд капотом и решёткой радиатора в бриллиантовом стиле с расположенной в центре звездой формируют спортивный анфас автомобиля. Двухсекционные узкие задние фонари и перенесённый на бампер регистрационный знак визуально делают заднюю часть кузова CLA подчёркнуто широкой.

Смещённое назад остекление и спортивная, в духе GT, задняя часть кузова создают сбалансированное соотношение между элегантностью и спортивностью. На фоне редуцированных линий с прецизионной точностью вычерченный рисунок бокового остекления формирует интересную игру света и тени.

Отказ от верхней формообразующей грани боковины кузова позволил получить чрезвычайно «мускулистое» и атлетичное «плечо», тянущееся от передней колёсной арки вплоть до скульптурно выполненной задней части кузова. Установленные заподлицо с расширенными колёсными арками колёса и увеличенная ширина колеи подчёркивают динамику и придают автомобилю спортивный облик.

В интерьере все элементы подчиняются ведущим мотивам дизайна «хай-тек» и «молодёжный авангард» – касается ли это рулевого колеса, панели управления на ручке двери, центральной консоли или сидений. Уникальная архитектура пространства, как и в А-Классе, возникает, прежде всего, благодаря приборной панели, выполненной в авангардном духе: дизайнеры полностью отказались от использования козырька над комбинацией приборов. Благодаря этому крыловидный корпус приборной панели без каких-либо визуальных разрывов тянется от одной передней двери до другой.

Широкоформатный дисплей выполнен отдельно стоящим. Нижний объём приборной панели отделяется от основного её объёма за счёт визуальной канавки и поэтому кажется будто парящим перед приборной панелью. Светодиодная подсветка салона усиливает этот эффект. Ещё одной яркой деталью интерьера являются дефлекторы обдува в спортивном стиле, напоминающие собой турбины.

Подвеска: необычайная маневренность, но при этом и высокий комфорт

Новый CLA соответствует своему дизайну и в плане ходовых качеств: увеличенная ширина колеи (спереди на 63 мм, сзади на 55 мм, по сравнению с предшественником) и более низкий центр тяжести – два ключевых момента, позволивших CLA стать обладателем самых спортивных ходовых качеств среди всех моделей нового поколения компактных автомобилей Mercedes-Benz.

Не стоит забывать и о техническом оснащении с использованием задней многорычажной подвески, разомкнутой с кузовом с целью минимизации акустического и вибрационного воздействия на него, с применением на серийной основе рулевого управления с изменяемым передаточным отношением и гидроопор на передней подвеске.

Стабилизатор увеличенного диаметра уменьшает тенденцию к кренам кузова. В качестве опции предлагается активное управление амортизаторами, позволяющее водителю делать в текущий момент выбор между комфортом и более бескомпромиссной спортивной настройкой. Палитра колёсных дисков охватывает размеры от 16-дюймовых до 19-дюймовых, размеры серийно устанавливаемых шин начинаются с варианта 205/60 R 16 и заканчиваются вариантом 225/40 R 19. Система ESP® специально настроена под потенциально высокие скорости в поворотах и динамику автомобиля CLA.

Год спустя после премьеры: MBUX учится на ходу

В ходе своей мировой премьеры год назад на выставке CES в Лас-Вегасе система MBUX – Mercedes-Benz User Experience произвела фурор. Мощный бортовой компьютер, кристально чёткие дисплеи и графика, персонализация изображения, полноцветный проекционный дисплей, маршрутная навигация с дополненной реальностью, самообучающееся программное обеспечение и «Привет, Mercedes» – ключевая фраза для активации голосового управления, ломающего рамки привычных представлений об автомобиле.

Так Mercedes-Benz революционным образом преображает управление автомобилем и коммуникацию с ним. Сейчас компания переходит к следующему этапу. Интерьер-ассистент MBUX облегчает естественное управление. Система голосового управления знает теперь актуальные ответы на растущий круг тем.

«В новом CLA можно будет испытать самую актуальную версию голосового управления MBUX – Mercedes-Benz User Experience. Так, голосовой ассистент «Привет, Mercedes» способен распознавать значительно более сложные запросы и отвечать на них, – пояснил Саджад Хан, член правления подразделения Mercedes-Benz Cars, курирующий направление CASE, и руководитель отдела Digital Vehicle & Mobility. – Кроме того, голосового ассистента теперь не смогут сбить с толку ради забавы другие пассажиры, поскольку он будет реагировать лишь на команды того, кто последним активировал систему, произнеся ключевую фразу «Привет, Mercedes».

Интерьер-ассистент MBUX: опыт взаимодействия становится ещё шире

Благодаря распознаванию жестов интерьер-ассистент MBUX превращает салон в ещё более интеллектуальное пространство. За счёт инновационной технологии система MBUX оказывает теперь водителю и пассажирам такую поддержку, которая делает управление повышающими комфорт функциями и функциями MBUX ёще более простым и интуитивно понятным. Интерьер-ассистент работает в бесконтактном режиме, как на солнечном свету, так и в полной темноте.

Он позволяет, в частности, управлять контентом на дисплее при приближении руки к сенсорному экрану на приборной панели или сенсорной панели на центральной консоли. В зависимости от вызванного в данный момент меню выделяются отдельные элементы. Кроме того, система способна различать управляющие действия водителя и переднего пассажира, то есть она понимает, на каком из сидений должна быть активирована функция массажа.

Интересной особенностью интерьер-ассистента являет функция персонального «Избранного». Чтобы вызвать эту функцию, над центральной консолью нужно просто изобразить жест рукой с выставленными вперёд в виде буквы V указательным и средним пальцами.

Таким способом можно привязать любую, управляемую через систему MBUX, команду и затем её очень просто вызывать. Типичной командой из «Избранного» является «едем (по навигатору) домой». Поскольку система в состоянии точно распознавать, кто ей в данный момент управляет, водитель и передний пассажир, применяя один и тот же жест, смогут пользоваться различными, персонально заданными для себя командами «Избранного».

Помимо этого, здесь предусмотрены и другие функции, которыми можно управлять интуитивно и без какой-либо предварительной тренировки: так, в темноте фонарь для чтения можно включать кратковременным приближением руки к внутрисалонному зеркалу заднего вида и таким же образом выключать его. Если водитель в темноте потянется рукой в сторону незанятого переднего пассажирского сиденья, то для него автоматически включится подсветка. Благодаря этому он легче найдёт положенные на него предметы. Как только водитель отстранится от пассажирского сиденья, свет автоматически выключится.

«Привет, Mercedes»: ещё лучше понимает, ещё хитрее отвечает

В автомобиле CLA голосовое управление можно будет испытать на актуальном уровне его развития. И здесь имплементировано распознавание пользователя в зависимости от того, какое сиденье он занимает. Голосовой ассистент будет реагировать лишь на команды того, кто последним активировал систему, произнеся ключевую фразу «Привет, Mercedes». Поначалу лишь на автомобилях для американского рынка голосовой ассистент будет распознавать значительно более сложные запросы и реагировать на них, например: «Какие есть поблизости рестораны, где были бы рады и детям, но не китайские и не японские?». Кроме того, возрастёт и число тем (Domains), вопросы по которым MBUX сможет понимать и быстро на них отвечать, например: спорт («Привет, Mercedes, как сыграла Сан-Франциско Форти Найнерс?»), биржа («Как вели себя акции Apple по сравнению с акциями Microsoft?»), вычисления («Найти корень из 3?») либо область общих знаний («Какова площадь Техаса?», «Сколько жира содержится в авокадо?»).

Управление комфортом ENERGIZING: хорошее самочувствие в пути

Функция управления комфортом ENERGIZING интегрирует в единую функцию различные системы повышения комфорта в автомобиле. Абсолютной новинкой здесь стали рекомендации от «фитнес-тренера» Energizing (Energizing COACH) (в данный момент недоступна в РФ), входящего в состав пакета ENERGIZING Plus. Как правило, функция управления комфортом ENERGIZING, целенаправленно используя функции системы климат-контроля и сидений (подогрев, вентиляция, массаж), а также влияющие на настроение световые и музыкальные эффекты, даёт возможность пользователю – по настроению или потребности – настраивать уют в салоне под себя.

Пакеты ENERGIZING: следующий шаг в развитии вспомогательных систем

Нововведением стали пакеты ENERGIZING с функцией «Фитнес-тренер» ENERGIZING (ENERGIZING COACH). Этот базирующийся на интеллектуальном алгоритме сервис рекомендует – в зависимости от ситуации и с учётом индивидуальных факторов – одну из программ, предусмотренных в пакетах ENERGIZING. На выставке CES проходит мировая премьера смарт-часов Mercedes-Benz vivoactive® 3.

Если эти часы или другое совместимое носимое устройство Garmin® будут подключены к системе, то точность фитнес-рекомендаций повысится, поскольку тогда будут приниматься в расчёт такие персональные показатели, как уровень стресса или качество сна. Цель здесь – обеспечить хорошее самочувствие и прибытие в пункт назначения в бодром состоянии даже при изнурительных или монотонных поездках. Кроме того, на мультимейдийном дисплее будет отображаться информация о пульсе с подключённого к системе носимого устройства Garmin.

Аэродинамика: интеллектуальная доработка интеллектуальных решений

На своём пути к серийному производству аэродинамика нового CLA прошла, в отличие его предшественника, значительно более длительную фазу оптимизации через компьютерное моделирование, прежде чем начались первые измерения моделей в аэродинамической трубе. Возможным это стало благодаря возросшим вычислительным возможностям, но особенно благодаря расширению опыта использования инструментов компьютерного моделирования, а также их оптимального и максимально эффективного применения в процессе разработки автомобиля.

Ключевым преимуществом процесса компьютерного моделирования является простота определения точных пропорций формы и изучение последствий изменения этой формы в отношении обтекаемости другого участка, который в аэродинамическом потоке располагается спереди или сзади, без необходимости воспроизводить эти изменения на физической модели. Результат продолжает задавать стандарты: показатель Сх оказался равен 0,23.

Особенно интенсивной работа по оптимизации, осуществлявшаяся в тесном сотрудничестве с дизайнерами, шла над задним бампером, решёткой радиатора, нишами противотуманных фар, чей рельефный ромбовидный узор в случае CLA по соображениям аэродинамики уменьшается по направлению к краям, и над высотой диффузора. Абсолютной новинкой стали спойлеры со своими продольными ламелями в колёсных нишах; они способствуют обтеканию колёс с минимально возможными потерями.

Тонкая аэродинамическая доработка затронула также колёсные диски и шины – идёт ли речь о стандартных комбинациях из шин и дисков или о так называемых аэродисках, у которых за счёт совершенно новой концепции достигаются рекордные аэродинамические показатели и которые к тому же выглядят ещё более привлекательно. На серийной основе в переднюю часть автомобиля интегрируется двухсекционная система жалюзи за решёткой радиатора, регулирующая обдув подкапотного пространства. Почти сплошная облицовка днища кузова охватывает область подкапотного пространства, основную часть днища, участки задней оси и диффузор.

Intelligent Drive: функциональность, перенесённая из S-Класса

CLА располагает самыми актуальными вспомогательными системами, оказывающими водителю поддержку в режиме кооперации с ним. Таким образом, обеспечивается высочайший в данном сегменте уровень активной безопасности благодаря функциям, заимствованным у S-Класса. Впервые теперь CLA способен в определённых ситуациях двигаться и в полуавтономном режиме. Для этого окружающую обстановку во время движения он держит под самым пристальным вниманием: усовершенствованные системы видеокамер и радарных датчиков позволяют ему заглядывать вперёд на глубину до 500 м. Кроме того, для работы вспомогательных функций CLA использует топографические и навигационные данные.

Так, активная система поддержания безопасной дистанции DISTRONIC, являющаяся частью предлагаемого в качестве опции пакета вспомогательных систем, во множестве ситуаций способна оказывать водителю поддержку в зависимости от конкретного участка маршрута, заблаговременно и комфортно регулируя для него скорость движения, например, с учётом предстоящих поворотов, перекрёстков или круговых развязок. Здесь предусмотрены также активная система экстренной остановки и интуитивно понятная активная система контроля перестроения.

Так, составной частью базовой комплектации нового CLA является расширенная активная система экстренного торможения. Она способна оказывать эффективную поддержку, в зависимости от ситуации, в деле полного предотвращения или смягчения тяжести аварий с наездом, идёт ли речь о медленно движущихся впереди, останавливающихся или неподвижных автомобилях, либо даже пересекающих дорогу пешеходах или велосипедистах.

Активная система удержания полосы движения (также устанавливается серийно) при движении в скоростном диапазоне от 60 до 200 км/ч способна предупреждать водителя о случайном съезде с выбранной полосы движения посредством пульсирующих вибраций рулевого колеса, а при пересечении сплошной разметки – возвращать автомобиль на свою полосу за счёт притормаживания колёс на одной из сторон автомобиля. В случае прерывистой разметки такое вмешательство последует только, если будет иметь место угроза столкновения на соседней полосе с едущим сзади или встречным автомобилем.

Система превентивной безопасности PRE-SAFE® PLUS способна распознавать угрозу удара в автомобиль сзади. При сохранении угрозы столкновения система способна с помощью тормозных механизмов блокировать колёса стоящего автомобиля, чтобы тем самым снизить риск получения травмы в случае резкого смещения автомобиля вперёд в результате удара в него сзади.

Светодиодные фары головного освещения MULTIBEAM LED: улучшенный обзор в любых условиях

Ещё одним примером автомобильной интеллектуальности и переноса технологий из представительского класса в компакт-класс является включение в список доступных опций светодиодных фар головного освещения MULTIBEAM LED. Они делают возможной необычайно быструю и очень точную – за счёт электронного управления – адаптацию головного света к текущей дорожной ситуации.

В каждой фаре головного освещения автомобиля CLA располагается по 18 отдельно управляемых светодиодов. Цвет свечения светодиода, близкий по цветовой температуре к дневному свету, щадит глаза и положительно сказывается на концентрации внимания. Проезжая часть освещается точно и ярко. Ещё одной опцией являются светодиодные фары головного освещения повышенной мощности. Задние фонари также доступны в полностью светодиодном исполнении.

Силовая линия: старт с наиболее мощным двигателем

На выставке в Лас-Вегасе в ходе презентации для прессы был представлен CLA 250 с мощным четырёхцилиндровым бензиновым двигателем (165 кВт/225 л. с., 350 Нм) и коробкой передач с двойным сцеплением 7G-DCT (расход топлива в смешанном цикле: 6,3-6,1 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 143-140 г/км).1 К выходу автомобиля на рынок в мае будет подготовлена широкая палитра его моделей, включая дизельные и бензиновые версии, варианты с механической коробкой передач и коробкой передач с двойным сцеплением, а также с полным приводом 4MATIC.