ТОП-5 автомобилей года по версии Джереми Кларксона

Британский ведущий Джереми Кларксон назвал пять лучших автомобилей 2018 года

Ведущий шоу The Grand Tour протестировал 28 авто, среди которых выбрал лучшие по его мнению.

Первое место в списке Кларксона занимает суперкар Lamborghini Huracan Performante, который ведущий назвал своим автомобилем года на вручении премий Sunday Times Motor Awards.

Далее следует купе Porsche 911 GT2 RS. Его Кларксон назвал «блестящим спорткаром», полностью заслужившим такую оценку «от человека, который никогда не был фанатом Porsche».

На третей строчке по мнению ведущего в списке стал «заряженный» седан Alpina B5, который получил в рейтинге Джеззы четыре звезды из пяти. По словам Кларксона, этот автомобиль «максимально близко подобрался к званию идеальной машины».

На четвертом месте суперкар Aston Martin Vantage с четырьмя звездами из пяти. И это не стало неожиданностью, так как Кларксон всегда был фанатом Vantage.

Замкнул ТОП-5 новый Bentley Continental GT. Также с четырьмя звездами из пяти.

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