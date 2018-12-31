ТОП-5 автомобилей года по версии Джереми Кларксона

ТОП-5 автомобилей года по версии Джереми Кларксона
Декабрь 31 18:33 2018

Британский ведущий Джереми Кларксон назвал пять лучших автомобилей 2018 года

Ведущий шоу The Grand Tour протестировал 28 авто, среди которых выбрал лучшие по его мнению.

Первое место в списке Кларксона занимает суперкар Lamborghini Huracan Performante, который ведущий назвал своим автомобилем года на вручении премий Sunday Times Motor Awards.amborghini-huracan

Далее следует купе Porsche 911 GT2 RS. Его Кларксон назвал «блестящим спорткаром», полностью заслужившим такую оценку «от человека, который никогда не был фанатом Porsche». porsche-911-gt2-rs6

На третей строчке по мнению ведущего в списке стал «заряженный» седан Alpina B5, который получил в рейтинге Джеззы четыре звезды из пяти. По словам Кларксона, этот автомобиль «максимально близко подобрался к званию идеальной машины».alpinab5touring

На четвертом месте суперкар Aston Martin Vantage с четырьмя звездами из пяти. И это не стало неожиданностью, так как Кларксон всегда был фанатом Vantage.aston-martin-v12-vantage-saston-martin-v12-vantage-s

Замкнул ТОП-5 новый Bentley Continental GT. Также с четырьмя звездами из пяти.Bentley Continental GTBentley Continental GT Speed Black Edition

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Максим
Максим

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3 комментария

  1. Boris Zolotarev
    Декабрь 31, 20:16 #1 Boris Zolotarev

    скучно, по-моему

  2. Denis Ravdonikas
    Декабрь 31, 21:24 #2 Denis Ravdonikas

    А где же Калина, Гранта, ну на худой конец УАЗ Патриот.

  3. Uliana Vereschagina
    Январь 01, 17:30 #3 Uliana Vereschagina

    В топ 5 три автомобиля?

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