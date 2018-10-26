Открылся новый дилерский центр KIA в Подольске

Дилерский центр в Подольске общей площадью более 2100 кв. м соответствует современным стандартам оформления шоу-румов KIA «Красный куб»

В городе Подольск состоялась церемония открытия нового дилерского центра KIA «У Сервис +», расположенного по адресу 30 км автодороги М-2 «Крым», владение 1 строение 2.

В настоящее время в Москве и Московской области действует 30 дилеров бренда KIA. За восемь месяцев 2018 года в московском регионе продано свыше 45 000 автомобилей, при этом доля рынка составила 14,5%. Рост продаж по России за девять месяцев 2018 года относительно аналогичного периода годом ранее составляет 24%, а всего за этот период клиентам были поставлены более 161 000 новых автомобилей KIA. Открытие нового дилерского центра «У Сервис +» позволит бренду укрепить свои позиции в столичном регионе.

Новый дилерский центр «У Сервис +» общей площадью более 2100 кв. м. оформлен в соответствии со стандартами KIA «Красный куб» (Red Cube). Просторный шоу-рум площадью более 540 кв. м. предлагает современное и удобное пространство для клиентов с целью оставить положительные впечатления от посещения дилерского центра.

Слесарный цех площадью 630 кв. м оборудован 11 постами для слесарного ремонта. Многоуровневый склад площадью 325 кв. м способен вместить достаточное количество запасных частей, необходимых для обслуживания автомобилей клиентов. Дилерский центр KIA «У Сервис +» располагает парковкой для новых автомобилей на 144 машиномест. Для комфорта клиентов предусмотрены бесплатный Wi-Fi, зона отдыха, кафе и детский уголок.

Дилерский центр KIA «У Сервис +» оказывает широкий спектр услуг, включая продажу новых автомобилей KIA, запасных частей и аксессуаров, регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования. Клиентам доступны услуги и продукты KIA Finance: trade-in, кредитование, автострахование. Дилерский центр также осуществляет обслуживание корпоративных парков.

Сотрудники нового дилерского центра KIA «У Сервис +» прошли обучение в «Академии KIA» и придерживаются высоких стандартов бренда в области качества обслуживания.

В настоящее время в 99 городах России работает 189 дилерских центров KIA. С полным списком дилеров и адресами дилерских центров можно ознакомиться на официальном сайте.