Цены на АЗС выдержали летнюю заморозку

Российский топливный рынок удержал от роста стоимость бензина и дизеля на заправках в течение почти всего лета

К началу сентября ценники остались «замороженными» на все виды топлива, кроме газомоторного, а литр Аи-92 и Аи-95 в среднем по стране даже подешевел, следует из данных Росстата.

Заморозка цен в рознице — экстренная мера, к которой в конце мая прибегло правительство вместе с нефтяными компаниями. Весной неудачное для потребителей сочетание слабого курса рубля и высокой долларовой цены нефти напрямую отразилось на стоимости литра топлива, из-за чего и пришлось прибегнуть к ручному регулированию. Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий топливно-энергетический комплекс, тогда велел вертикально интегрированным компаниям с июня заморозить цены на АЗС, пригрозив в противном случае поднять экспортные пошлины.

Спустя неделю, а по некоторым маркам — две, ценники перестали меняться. По данным Росстата, с 9 июня по 3 сентября дизельное топливо в среднем по стране прибавило в цене всего три копейки — до 44,45 рубля, Аи-92 подешевел на 41 копейку — до 41,33 рубля, а Аи-95 снизился в цене на 16 копеек — до 44,53 рубля. Даже самое дорогое топливо — Аи-98 — подорожало всего на десять копеек, так и не переступив среднее значение по стране в 50 рублей за литр.

Сроки заморозки цен в поручениях Дмитрия Козака не прописывали, поэтому неизвестно, когда будет решено вновь «отпустить» цены и с какой скоростью они могут пойти вверх. Вероятно, правительство будет исходить из текущей ситуации.

Условия на рынке складываются таким образом, что предпосылки к росту как минимум наготове: заводы начинают постепенно уходить на осенний профилактический ремонт, то есть снижается выпуск топлива и активность на бирже, экспорт топлива становится все привлекательнее на фоне роста мировых цен на нефть… Сможет ли это «перебить» равноценное падение спроса (пик всегда приходится на лето), пока неясно, учитывая, что с 1 января 2019 года еще и вырастут акцизы на топливо, которые производители начинают перекладывать в розницу заранее.

Правительству следовало бы контролировать рост цен и не «отпускать» их без ограничений, иначе могут произойти заметные скачки, что только усугубит недовольство потребителей, связанное с другими инициативами, считает руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. К возможности ограничения экспорта он относится скептически, так как доходы бюджета от поставок за рубеж все равно будут больше, чем от введения пошлин, пишет Российская Газета.

На фоне вероятности отскока цен все чаще в прессе обсуждаются опасения, что население пересядет с автомобилей на общественный транспорт в случае преодоления средних цен на бензин отметки 50 рублей за литр. Но даже это вряд ли снизит спрос на топливо, полагает Миронов, хотя и может вызвать недовольство граждан. Отметку 50 рублей эксперт называет скорее психологическим рубежом.