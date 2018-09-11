Создан самый тяжелый электрокар в мире весом в 45 тонн

Создан самый тяжелый электрокар в мире весом в 45 тонн
Сентябрь 11 12:04 2018

Инженеры из Швейцарии переделали самосвал Komatsu HD 605-7 в электромобиль, установив батарею массой 4,5 тонны

В швейцарском Ломмисе группа энтузиастов решила переделать самосвал Komatsu HD 605-7 весом в 45 тонн в электрокар. Отмечается, что новинка снабжена батареей, масса которой составляет 4,5 тыс. кг.

Электрический карьерный самосвал уже задействован в производстве — он ежедневно перевозит порядка 65 тонн горной породы. Электромоторы задействованы только для подъема машины на поверхность, тогда как в карьер самосвал спускается накатом, тем самым подзаряжая аккумуляторы.

Стоит отметить, что на сегодняшний день электрический Komatsu HD 605-7 является самым большим электрогрузовиком в мире. В случае удачных испытаний машина может пойти в серию — инженеры обещали дополнить автопарк горнодобывающего предприятия еще 8 машинами, пишет источник.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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