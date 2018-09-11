Полиция Китая разрешила выгуливать по улице огромного боевого робота

Житель Китая построил огромного робота-трансформера, который может работать в режиме танка или в режиме гуманоида

Мужчина разъезжает на своём детище по улицам, привлекая внимание толп прохожих. Хотя полицию он заранее предупредил.

На китайских дорогах в последнее время стало появляться всё больше странного транспорта. Так, один из местных жителей теперь передвигается при помощи костюма с колёсиками, как у Джеки Чана, а этот парень сделал себе настоящего боевого робота.

Как пишет SoraNews 24, робот может работать в режиме танка или становиться антропоморфным. Помимо пилота, в нём может помещаться ещё один пассажир.

Издание пишет, что робот был создан специально к фестивалю Taobao Maker Festival, ежегодному мероприятию, на котором инженеры демонстрируют свои диковинные изобретения.

Создатель робота спокойно ездит на нём по улицам, но для этого пришлось заранее предупредить полицию. Та разрешила, но велела держаться подальше от дорог, чтобы не вызывать заторы.

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Но, судя по видео, изобретатель не особо послушался, пишет источник.