Кроссовер Renault Arkana будет локализован не менее чем на 66%

Renault Россия возлагает на Arkana большие надежы

Уровень локализации новинки Renault – кроссовера Arkana, показанного на Московском международном автосалоне, — будет около 66%. Об этом в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» сообщил коммерческий директор «Renault Россия» Жером Панно.

«Касательно Arkana этот показатель локализации будет как минимум такой же», — отметил г-н Панно.

Напомним, что мировая премьера нового кроссовера Renault Arkana состоялась в рамках Московского международного автосалона. В продажу на российском рынке автомобиль поступит в первой половине 2019 года, тогда же станет известна информация о ценах и комплектациях. При этом, как заявляют в Renault, по ценовому позиционированию модель займет место между кроссоверами Kaptur и Koleos.

Если первый из них сегодня продается по цене от 811 990 рублей, то второй – от 1 828 990 рублей. Также отметим, что в том числе и за счет кроссовера Arkana компания Renault планирует в будущем достичь на российском рынке доли в 10%, пишет источник.