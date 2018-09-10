Стали известны подробности наезда на 10 граждан Кыргызстана на юге Москвы

Бекжан Сарбишев, умышленно совершивший наезд на толпу своих земляков в Москве, заступался за свою сестру

Бекжан Сарбишев отмечал с сестрой Дианой Сарбишевой ее 18-летие в ресторане на Новочеркасском бульваре, где по данным местных жителей, нередко проходят мероприятия уроженцев Киргизии. Компания подвыпивших посетителей стали приставать к Диане.

Брат заступился за нее, произошла потасовка, дерущиеся выбежали на улицу. Бекжану от нападавших сильно досталось. После этого молодой человек сел за руль Volkswagen Polo и разогнавшись, и сбил обидчиков.

Источник сообщает, что уголовное дело в отношении него возбуждено по статье 105 часть 1 (Убийство), хотя согласно информации источника РБК в МВД, при наезде погибших не было. При этом ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил об одном погибшем, который умер по дороге в больницу в машине Скорой помощи. Также сообщалось о трех раненых в критическом состоянии. Всего же от действий Бекжана Сарбишева пострадали 10 человек, среди которых один несовершеннолетний.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что медицинское освидетельствование установило, что в момент наезда Сарбишев был трезв. После инцидента он не пытался скрыться и дал показания прибывшим на место полицейским.

Между тем, мать Бекжана и Дианы Сарбишевой поддержала сына, вступившегося за свою сестру.

Как сообщает РЕН ТВ, она сказала: «Правильно сделал, за сестру надо убивать. Я за тебя, я тебя поддерживаю».

Сообщается, что Бекжан Сарбишев, который, по некоторым данным, с детства является инвалидом третьей группы по слуху, также написал заявление в полиции на тех, кто его избивал. В отношении его обидчиков могут возбудить уголовное дело за хулиганство (213 ст. УК РФ).

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Ранее сообщалось, что в массовой драке с применением травматического оружия у чайхоны в Люблино с 8 на 9 сентября участвовали около 40 человек. Кафе, у которого случилась потасовка, пользуется у местных жителей дурной славой и драки в нем происходят нередко.