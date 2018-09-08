В Приморье 15-летний школьник сбил девочку на родительском автомобиле

В Приморье 15-летний школьник сбил девочку на родительском автомобиле
Сентябрь 08 13:10 2018

Подросток помог пострадавшей подняться, после чего сел в машину и скрылся с места ДТП

В Приморском крае 15-летний подросток сбил на родительском внедорожнике свою ровесницу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД, школьник сел за руль автомобиля без ведома взрослых.

15-летний школьник сбил девочку

По данным агентства, наезд произошел в Дальнегорске. Юноша без спроса взял ключи от родительского внедорожника и решил покататься по городу. Во время движения он сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девочку. Совершив наезд, подросток остановился, помог пострадавшей подняться, после чего сел в машину и скрылся с места ДТП. Девочка получила ушибы и ссадины, ей назначено амбулаторное лечение.

В полиции уточнили, что по данному факту проводится административное расследование. Материалы уже направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних. Правоохранители также провели беседу с подростком и его родителями.

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AMSRUS

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