Тракторы Porsche посоревнуются на гоночном треке

В США состоится первая официальная гонка тракторов Porsche

Знаменитый калифорнийский автотрек Laguna Seca примет первое в истории официальное соревнование тракторов Porsche на гоночной трассе. Заезд пройдет в рамках фестиваля фанатов бренда Порше – Rennsport Reunion VI.

Заезд будет проводиться не по всей трассе, а только до пятого поворота и займет примерно 15 минут. При этом старт будет организован по правилам марафонских соревнований – «пилотам» придется добежать до своих «болидов», завести их, а затем выехать на трек.

Принять участие в гонке сможет любой владелец трактора Porsche. Для регистрации необходимо прислать фото своего фермерского Порше с указанием модели и года выпуска, пишет источник.

Также придется заплатить 550 долларов в качестве взноса за участие. Эта сумма включает оплату за отдельный бокс в паддоке, VIP-доступ на паркинг и 2 билета на само мероприятие.

Компания Porsche выпускала тракторы всего 7 лет – с 1965 по 1963 год. За этот короткий период штутгартцы успели произвести 125 тысяч тракторов, причем большинство экземпляров все еще пребывают в рабочем состоянии.