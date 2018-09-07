Volvo представила в России самый роскошный и быстрый XC90

Компания Volvo представила в Москве самый роскошный кроссовер XC90, а также рассказала о глобальной стратегии бренда

Volvo XC90 T8 Twin Engine получил сразу два двигателя: 2,0-литровый бензиновый силовой агрегат Т6 семейства Drive-E (320 л.с. / 400 нМ) и электромотор (87 л.с. / 240 нМ). В результате автомобиль разгоняется до «сотни» за 5,3 секунды (лучший показатель среди XC90), а средний расход топлива составляет мизерные 2,5 л на 100 км.

Достичь таких впечатляющих цифр потребления бензина шведы смогли за счет минимизации потерь. Дело в том, что двигатель ДВС отвечает за привод передней оси, а электрический — задней. Если закончится заряд размещенной в центральном туннеле автомобиля батареи, то машина станет переднеприводной и продолжит движение на бензиновой тяге. Кстати, саму батарею можно зарядить от обычной сети за 6 часов, а чистой электротяги хватит на 40 км.

Интерьер автомобиля предполагает дорогую отделку кожей Nappa и деревом высококачественных сортов. Задний ряд рассчитан исключительно на двух пассажиров.

К их услугам выдвижной сенсорный экран, складные столики, охлаждаемый мини-бар с отделением для бутылки и бокалов, подстаканники с подогревом и охлаждением. Хрустальные бокалы — ручной работы от шведской компании Orrefors.

Ценник на гибридный XC90 уже объявлен — автомобиль предложат россиянам не менее чем за 5 469 000 рублей. Показанная на презентации люксовая четырехместная версия Excellence доступна за 8 510 000 рублей. Сначала продажами гибридов в нашей стране займутся лишь 5 из 44 дилеров Volvo. Им предстоит продать 15 машин до конца этого года.

Шведы также рассказала о глобальной стратегии бренда. Так, уже к 2025 году 50% продаж Volvo будут составлять электромобили, а 1/3 продаж придется на модели с автономным режимом вождения. Кроме того, концерн намерен предлагать автомобили через сервис по подписке. Участники программы могут заказать машину через интернет и пользоваться ей за абонентскую плату, в которую включены стоимость самого авто и услуг для его обслуживания.

Много было сказано слов о стратегии электрификации. Так, все новые модели Volvo, запущенные с 2019 года, будут электрифицированы. Компания собирается постепенно отказываться от дизельных двигателей, а в долгосрочной перспективе и от традиционного двигателя внутреннего сгорания. Поэтому новые машины будут предлагаться в одной из трех версий: полностью электрические, мягкие гибриды (mild hybrids) или подключаемые гибриды (plug-in hybrids).

И самое важное — эта стратегия относится и к России. Как отметили в Volvo, европейский опыт говорит о возможном кратном росте продаж в случае поддержки электроавтомобилей со стороны государства.