Mercedes сделал грузовик без зеркал заднего вида

Зеркала заднего вида заменили камерами

Компания Mercedes-Benz представила грузовик Actros нового поколения, одной из главных особенностей которого стал отказ от традиционных зеркал заднего вида. Публичный дебют тягача состоится на выставке коммерческого транспорта в Ганновере, открывающейся 20 сентября, сообщает Motor.

Вместо зеркал заднего вида грузовик оборудован двумя камерами, расположенными над дверями в районе верхней кромки лобового стекла (при этом точки крепления для традиционных зеркал все же остались). Изображение с них выводится на два 15-дюймовых вертикальных дисплея с разрешением 720х1920 пикселей, которые установлены в салоне на передних стойках.

Новинка получила название MirrorCam. Этой системой водитель может пользоваться не только в движении, но и во время отдыха – кнопка включения камер находится в кабине около кровати.

Как говорят в «Мерседесе», электронные зеркала заднего вида позволили существенно улучшить аэродинамические характеристики грузовика, а также «улучшить безопасность и управляемость».

Помимо этого, грузовик получил новый интерьер с электронной приборной панелью и систему полуавтоматического вождения, которая удерживает автомобиль в полосе, может автоматически тормозить, снова начинать движение и даже контролировать рулевое управление в небольших плавных виражах. Также Actros научился считывать дорожные знаки и распознавать пешеходов на дороге.