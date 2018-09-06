Верховный суд защитил активиста, пострадавшего на посту ДПС

Верховный суд отменил оправдательный приговор инспекторам ГИБДД, напавшим на саратовского блогера

Верховный суд России удовлетворил жалобу саратовского видеоблогера Сергея Синицина по делу о превышении должностных полномочий инспекторами Маратом Культелеевым и Станиславом Губановым стационарного поста ДПС, который расположен на Славянской площади Саратова. Когда блогер попытался вступиться за одного из водителей полицейские быстро перешли на рукоприкладство, которое попало на установленные на посту видеокамеры. Ранее на основании этой видеозаписи полицейских сначала приговорили к условным срокам, а позже и вовсе оправдали. Однако активист решил обжаловать это решение в Верховном суде и добился своего.

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Решение об отмене оправдательного приговора полицейским в конце августа принял судья Верховного суда Николай Безуглый. Он учел не только доводы, изложенные в кассационной жалобе самого Синицына, но и кассационное представление заместителя Генпрокурора РФ Николая Винниченко — надзорное ведомство также добивалось пересмотра скандального дела.

Дело в том, что при вынесении вердикта по делу Синицына Волжский районный суд города Саратова и в дальнейшем Саратовский областной суд, который отменил условные сроки стражам порядка и оправдал их, опирались на видеозаписи с телефона потерпевшего и с камер поста ДПС. Однако в первом случае суд признал факт нарушения закона со стороны полицейских, а во втором случае наоборот — даже обвинил самого активиста: якобы тот своим поведением вынудил инспекторов применить физическую силу.

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Судья Верховного суда Безуглый заявил, что с выводами областного суда согласиться нельзя, поскольку они противоречат совокупности представленных доказательств.

По мнению ВС, действия Синицына «не носили провокационного характера» и были обусловлены несоблюдением инспекторами Культелеевым и Губановым процедуры оформления административного материала в отношении водителя автобуса. Таким образом, судья Безуглый усомнился в законности оправдательного вердикта.

«Выводы судебной коллегии Саратовского суда вызывают сомнение, а доводы кассационного представления и жалобы потерпевшего заслуживают внимания и подлежат проверке в судебном заседании суда», — говорится в тексте постановления Верховного суда РФ (документ имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

Верховный суд постановил пересмотреть дело в президиуме Саратовского областного суда.

В беседе с источником Синицын заявил, что будет добиваться реальных сроков для сотрудников ГИБДД.

«На мой взгляд, будет обвинительный приговор. Суд достоверно отметил, что мои действия не носили никакого провокационного характера и я не совершал ничего противозаконного, а всего лишь фиксировал нарушения сотрудников полиции.

Верховный суд четко указывает, что сотрудники явно вышли за рамки своих должностных полномочий. Получается, что Саратовский областной суд не оценил все представленные доказательства и вынес незаконное решение», — считает активист.

Как рассказал блогер, после оправдательного приговора он подал идентичную жалобу в Саратовский областной суд, однако причин для пересмотра дела, в отличие от Верховного суда, там не нашли.

Также Синицын рассказал, какое наказание для полицейских удовлетворило бы его.