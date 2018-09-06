Acura обновила свой самый маленький седан

Компания Acura обновила свою самую маленькую модель — компактный седан ILX. Автомобиль после рестайлинга получил измененную в соответствии с новым фирменным дизайнерским направлением внешность и дополнительные ассистирующие системы.
Седан позаимствовал ряд внешних черт у концепт-кара Precision, представленного на Детройтском автосалоне в 2016 году. От предшественника ILX можно отличить благодаря модернизированной пятиугольной радиаторной решетке,новым головным фарам с семью светодиодными блоками, капоту другой формы и заднему диффузору.
Acura ILX будет доступна с модернизированной мультимедийной системой с другим двойным дисплеем и более интуитивным пользовательским интерфейсом, отклик которого стал на 30% быстрее. В салоне появились новые спортивные сиденья с электрическим приводом.
Список доступных электронных помощников включил систему предотвращения фронтальных столкновений, адаптивный круиз-контроль и функцию удержания автомобиля в занимаемой полосе.
Как и прежде, седан будет доступен с единственным 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 204 лошадиных силы. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
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