Acura обновила свой самый маленький седан

Японский бренд представил рестайлинговый седан ILX, который получил внешность, выполненную в соответствии с новым дизайнерским направлением марки

Компания Acura обновила свою самую маленькую модель — компактный седан ILX. Автомобиль после рестайлинга получил измененную в соответствии с новым фирменным дизайнерским направлением внешность и дополнительные ассистирующие системы.

Седан позаимствовал ряд внешних черт у концепт-кара Precision, представленного на Детройтском автосалоне в 2016 году. От предшественника ILX можно отличить благодаря модернизированной пятиугольной радиаторной решетке,новым головным фарам с семью светодиодными блоками, капоту другой формы и заднему диффузору.

Acura ILX будет доступна с модернизированной мультимедийной системой с другим двойным дисплеем и более интуитивным пользовательским интерфейсом, отклик которого стал на 30% быстрее. В салоне появились новые спортивные сиденья с электрическим приводом.

Список доступных электронных помощников включил систему предотвращения фронтальных столкновений, адаптивный круиз-контроль и функцию удержания автомобиля в занимаемой полосе.

Как и прежде, седан будет доступен с единственным 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 204 лошадиных силы. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

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