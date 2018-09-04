Завод Volkswagen в Калуге вошел в тройку лучших европейских заводов Volkswagen AG

Завод Volkswagen в Калуге вошел в тройку лучших европейских заводов Volkswagen AG
Сентябрь 04 22:03 2018

Завод вошел в тройку лучших европейских заводов по безопасности

Производственная площадка Volkswagen Group Rus, расположенная в Калуге, вошла в тройку лучших европейских заводов Volkswagen AG по безопасности условий труда. О присвоении наград по результатам 2017 года было объявлено в рамках торжественного мероприятия, прошедшего в штаб-квартире концерна.

Завод VGR безопасность труда)

Д-р Ларс Нахбар (Dr. Lars Nachbar), руководитель направления здравоохранения и охраны труда Volkswagen AG, отметил: «Мы придаем очень большое значение безопасности на рабочих местах. Только в безопасной обстановке наши сотрудники могут полностью раскрыть свой потенциал и способности».

Технический директор завода и заместитель генерального директора Volkswagen Group Rus д-р Оливер Грюнберг отметил: «Калужский завод по праву стал одной из лучших производственных площадок концерна по безопасности условий труда. Мы действуем согласно самым строгим стандартам Volkswagen AG как в плане выпускаемой продукции, так и в плане условий труда и отдыха. Мы и в будущем будем прилагать все усилия для удержания звания одного из самых привлекательных работодателей в России».

На тему:

  Article "tagged" as:
VolswagenавтозаводКалуга
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

В правительстве обсудили ситуацию в автомобилестроении

В правительстве обсудили ситуацию в автомобилестроении 1

Новое маршрутное такси ГАЗель Next

Новое маршрутное такси ГАЗель Next 0

Безопасность — дело каждого!

Безопасность — дело каждого! 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.