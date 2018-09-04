Завод Volkswagen в Калуге вошел в тройку лучших европейских заводов Volkswagen AG

Завод вошел в тройку лучших европейских заводов по безопасности

Производственная площадка Volkswagen Group Rus, расположенная в Калуге, вошла в тройку лучших европейских заводов Volkswagen AG по безопасности условий труда. О присвоении наград по результатам 2017 года было объявлено в рамках торжественного мероприятия, прошедшего в штаб-квартире концерна.

Д-р Ларс Нахбар (Dr. Lars Nachbar), руководитель направления здравоохранения и охраны труда Volkswagen AG, отметил: «Мы придаем очень большое значение безопасности на рабочих местах. Только в безопасной обстановке наши сотрудники могут полностью раскрыть свой потенциал и способности».

Технический директор завода и заместитель генерального директора Volkswagen Group Rus д-р Оливер Грюнберг отметил: «Калужский завод по праву стал одной из лучших производственных площадок концерна по безопасности условий труда. Мы действуем согласно самым строгим стандартам Volkswagen AG как в плане выпускаемой продукции, так и в плане условий труда и отдыха. Мы и в будущем будем прилагать все усилия для удержания звания одного из самых привлекательных работодателей в России».