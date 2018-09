Lamborghini Urus – Best of the Best 2018 года российского издания Robb Report

Российское издание журнала Robb Report включило Lamborghini Urus в список Best of the Best 2018 года. Новый супер-SUV признан лучшим в категории «Разрушитель границ между классами».

Первый в мире суперспортивный кроссовер Lamborghini Urus был представлен в штаб-квартире компании Automobili Lamborghini в декабре 2017 года. Он занял особую нишу в сегменте автомобилей класса люкс благодаря выдающимся мощности, ходовым характеристикам и динамике, неповторимому роскошному дизайну и универсальности.

«Lamborghini Urus превосходит все ожидания. С его появлением нет необходимости выбирать между невероятными эмоциями от управления спорткаром и комфортом. В облике и технических характеристиках нового супер-SUV безошибочно угадываются ДНК Lamborghini и знаковые черты легендарных суперкаров бренда, и в то же время он создан для ежедневного использования в любых условиях», — прокомментировал глава Lamborghini в России Константин Сычев.

Юрий Хнычкин, главный редактор Robb Report Russia: «Lamborghini Urus идеально соответствует критериям экспертов Robb Report, работавшим над выпуском Best of the Best: это подлинно инновационный продукт с уникальными потребительскими качествами и мощной люксовой составляющей. Сила бренда, выдающиеся характеристики, самобытный, но при этом узнаваемый дизайн — все сложилось воедино, чтобы гарантировать блестящее будущее не только этому автомобилю, но и всему новому сегменту Super SUV, честь открыть который выпала Lamborghini Urus».

Помимо автомобилей, выпуск Best of the Best 2018 года включает подборку предметов и услуг в следующих секторах: часы, ювелирные украшения, мужская мода и аксессуары, яхты, частные самолеты, отели и курорты, рестораны, продукты для здоровья и красоты, ярмарки и аукционы.