В России начал действовать новый способ выявления пьяных водителей 30

В России вступила в силу поправка в Кодекс об административных правонарушениях, касающаяся наказания за вождение в нетрезвом виде.

Поправка внесена в статью 12.8 КоАП, она предусматривает, что факт опьянения водителя может подтверждать «наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови» — сообщают Ведомости.

Ранее в этой статье было указано, что факт употребления алкоголя определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха и выше. Административная ответственность также наступает в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека. Новая инициатива не исключает прежних методов выявления алкоголя в организме водителей. Водитель по статье 12.8 КоАП наказывается лишением водительских прав на срок до двух лет со штрафом в 30 000 руб. Если водитель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, не имел прав, то ему грозит арест на срок до 15 суток или штраф в 30 000 руб.

Поправка была опубликована на сайте правовой информации 3 апреля и вступила в силу через 90 дней после официального обнародования, т. е. 3 июля. В пояснительной записке к документу говорилось, что определение состояния опьянения по анализу крови должно помочь при авариях, когда их участники оказываются в бессознательном состоянии.

Начальник ГИБДД Михаил Черников, комментируя инициативу, говорил, что новый метод испортит статистику. По его словам, число «нетрезвых» аварий увеличится. С другой стороны, это поможет установить реальное количество водителей, которые садятся за руль после употребления алкоголя, подчеркивал он.