Выручка компании «РОЛЬФ» в 2017 году превысила 180 млрд рублей

Так, в минувшем году выручка холдинга составила 180,153 млрд рублей — сообщает аналитическое агенство Автостат.
Это на 30,807 млрд рублей или на 20,6% больше показателя за 2016 год. В то же время показатель EBITDA за отчетный период увеличился на 1,788 млрд рублей (+25,5%) и составил 8,803 млрд рублей.
Чистый долг в 2017 году вырос на 4,046 млрд рублей (+25%). При этом соотношение «Чистый долг/EBITDA» на 31.12.2017 составило 2,29. Чистая прибыль РОЛЬФ в 2017 году также выросла и составила 3,564 млрд рублей. Это на 2,224 млрд рублей (+165,9%) больше, чем в 2016 году.
Как отмечает генеральный директор компании Светлана Виноградова, РОЛЬФ продолжает реализацию принятой стратегии развития до 2020 года, в которой сформулированы основные приоритеты компании – сохранение лидерства в продажах новых автомобилей, автомобилей с пробегом и сервисных услуг, акцент на финансовой эффективности, технологичности, качестве обслуживания клиентов, а также поддержание имиджа самого привлекательного работодателя.
«Столкнувшись с главным вызовом современного авторынка – дефицитом квалифицированного персонала, разделяющего бизнес-культуру РОЛЬФ – мы запустили комплексные программы подготовки сотрудников. Это помогло нам сформировать сильные команды профессионалов в новых дилерских центрах РОЛЬФ – Toyota и Lexus на пересечении Волгоградского проспекта и Третьего транспортного кольца в Москве, а также KIA на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. Финансовые результаты деятельности компании подтверждают правильность выбранного вектора развития», — подчеркнула г-жа Виноградова.
C 2014 года www.amsrus.ru
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