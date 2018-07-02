Выручка компании «РОЛЬФ» в 2017 году превысила 180 млрд рублей 11

Компания «РОЛЬФ» объявила о финансовых результатах по МСФО за 2017 год.

Так, в минувшем году выручка холдинга составила 180,153 млрд рублей — сообщает аналитическое агенство Автостат.

Это на 30,807 млрд рублей или на 20,6% больше показателя за 2016 год. В то же время показатель EBITDA за отчетный период увеличился на 1,788 млрд рублей (+25,5%) и составил 8,803 млрд рублей.

Чистый долг в 2017 году вырос на 4,046 млрд рублей (+25%). При этом соотношение «Чистый долг/EBITDA» на 31.12.2017 составило 2,29. Чистая прибыль РОЛЬФ в 2017 году также выросла и составила 3,564 млрд рублей. Это на 2,224 млрд рублей (+165,9%) больше, чем в 2016 году.

Как отмечает генеральный директор компании Светлана Виноградова, РОЛЬФ продолжает реализацию принятой стратегии развития до 2020 года, в которой сформулированы основные приоритеты компании – сохранение лидерства в продажах новых автомобилей, автомобилей с пробегом и сервисных услуг, акцент на финансовой эффективности, технологичности, качестве обслуживания клиентов, а также поддержание имиджа самого привлекательного работодателя.