Появился в продаже самый большой внедорожник Brilliance с начинкой от BMW
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Появился в продаже самый большой внедорожник Brilliance с начинкой от BMW
Июнь 30 13:05 2018

Китайский автопром продолжает интегрировать с лучшими концернами мира

Вот и завод Brilliance Motor рассказал о продажах своего нового флагмана-вездехода Brilliance V7.

Надо сказать, говорит Cars.ru, что внешний вид очень напоминает V3 и V6. Трёхрядный кроссовер имеет узнаваемую радиаторную решётку, головную светодиодную оптику, внедорожные расширители арок колёс и два фальшпатрубка выхлопа в бампере.

В Китае выпускают новый внедорожник

А вот двигатель Brilliance взял у BMW.

1,6-л. мотор на 204 лошадиные силы поработает вместе с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «автоматом».

Внутри автомобиля стоит большой сенсорный мультимедийный дисплей. Также в списке оснащения V7 кроме базового варианта есть: система автопредотвращения столкновений, 2-зонный климат-контроль, круиз-контроль, электронный ручной тормоз, камеры обзора с видеокамерами по всей окружности горизонта, система парковки и шикарная панорамная крыша с люком.

Завершают это чудо 20-дюймовые диски колес.

Надо отметить, что машина имеет широкую гамму ценников. 11 различных вариантов автомобиля колеблются от 1 млн 037 тыс. до 1 млн 858 тыс. в рублевом эквиваленте.

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BMWBrillianceMotor
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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