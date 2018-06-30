Крупнейшая в Европе энергетическая экосистема на стадионе Amsterdam ArenA 4

На стадионе Amsterdam ArenA запущена крупнейшая в Европе энергетическая экосистема

В Амстердаме запущена крупнейшая в Европе энергетическая экосистема, состоящая из системы обеспечения и хранения энергии и работающая с использованием новых и уже отслуживших батарей от электромобилей!

Этот уникальный проект стал результатом совместной работы компаний Nissan, Eaton, BAM, The Mobility House и стадиона Johan Cruijff ArenA (до 2017 года известного как Amsterdam ArenA) при поддержке Амстердамского фонда климата и энергии (AKEF) и Interreg.

Система хранения энергии мощностью 3 МВт предоставляет стадиону, посетителям, соседям и вообще всей энергосети Нидерландов более надежный и эффективный способ получения и потребления электричества. Эта система объединяет созданные компанией Eaton блоки накопления энергии, эквивалентные 148 батареям Nissan Leaf. Она не только повышает стабильность энергоснабжения, но и поддерживает идею «круговой экономики», позволяя использовать б/у батареи от электромобилей.

«Благодаря этой системе стадион сможет разумнее использовать собственную экологичную энергию и через Amsterdam Energy ArenA BV продавать излишки накопленного электричества», – сказал Хенк ван Раан (Henk van Raan), директор Johan Cruijff ArenA по инновациям. – Мы уверены, что у ArenA будет достаточно энергии даже во время отключения внешних источников. В результате наш стадион обеспечит стабильную работу энергосети Нидерландов. Johan Cruijff ArenA – один из самых экологически ответственных стадионов в мире, который играет ведущую роль в продвижении остроумных инноваций, таких как эта уникальная энергетическая экосистема».

«Мы очень рады тому, что участвуем в работе крупнейшей в Европе системы хранения энергии, предназначенной для коммерческих зданий. Благодаря стадиону Johan Cruijff Arena мы уже сегодня можем продемонстрировать, что повторное использование батарей от электромобилей Nissan повышает эффективность и стабильность всей энергосистемы. Мы видим в нашей энергетической экосистеме основу устойчивого будущего, поскольку она меняет наш подход к тому, как мы используем автомобили, и к тому, как мы живем», – заявил управляющий директор Nissan Energy Франциско Карранца.

Многоцелевое использование системы

Система хранения энергии играет важную роль в сбалансированном энергоснабжении и энергопотреблении стадиона Johan Cruijff ArenA. Общая мощность системы составляет 3 МВт, при том, что 2.8 МВт хватает для питания нескольких тысяч домов. Кроме того, система позволяет накапливать и оптимально расходовать энергию, которую вырабатывают 4200 солнечных батарей, расположенных на крыше стадиона. Система хранения энергии работает как аварийный источник питания стадиона, снижает использование дизельных генераторов и уменьшает нагрузку на местную энергосеть, сглаживая пики энергопотребления, возникающие во время концертов.

Стадион Johan Cruijff ArenA

Johan Cruijff ArenA – важный игрок среди международных стадионов многоцелевого назначения. Это домашняя арена амстердамского футбольного клуба «Аякс» (AFC Ajax) и площадка для игр национальной сборной Нидерландов, крупных концертов, танцевальных мероприятий и деловых встреч. Ежегодно Johan Cruijff ArenA приветствует более двух миллионов посетителей, делая все возможное, чтобы обеспечивать своей аудитории незабываемые впечатления. Совместно со своими партнерами Johan Cruijff ArenA предлагает высший уровень сервиса и оборудования, а также постоянно работает над созданием оптимальной обстановки для болельщиков – как на самом стадионе, так и вокруг него.

Программа Amsterdam Innovation Arena

Новая система хранения энергии для стадиона и связанная с ней компания для управления энергоснабжением (Amsterdam Energy ArenA BV) – это конкретные результаты реализации инновационной программы стадиона (Amsterdam Innovation Arena). В рамках этой программы научно-исследовательские учреждения, правительства и компании, такие как BAM, Nissan, Eaton и The Mobility House, работают над созданием стадионов будущего.

Стадион и близлежащие зоны играют роль живой лаборатории, где инновации проходят испытания на практике. Передовые концепции и идеи, наряду с проверенными решениями в области строительства, управления и эксплуатации стадионов, будут применяться на стадионах и спортивно-оздоровительных зонах всего мира при посредстве Johan Cruijff ArenA International. В программе Amsterdam Innovation Arena участвуют следующие партнеры: Johan Cruijff ArenA, Городской совет Амстердама, Amsterdam Smart City, TNO, KPN, KPMG, Huawei, Microsoft, Signify, Nissan, Eaton, Honeywell и BAM.