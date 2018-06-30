Две трети россиян, опрошенных Ford, регулярно поют за рулем 1

Две трети российских водителей, опрошенных Ford, регулярно поют за рулем

Теплая погода и праздничное «околофутбольное» настроение положительно действуют на настроение автомобилистов – многие не только слушают громкую музыку с открытыми окнами, но и подпевают ей. И, как выяснил опрос Ford, поющих водителей в России действительно много – о любви к вокальным упражнениям за рулем признался почти каждый третий!

В ходе опроса 64% российских автомобилистов сообщили, что регулярно поют за рулем. Как бы ни реагировали на это окружающие или пассажиры, специалисты в области влияния пения на здоровье людей, консультирующие Ford, считают пение за рулем полезной привычкой, положительно действующей как на эмоциональное, так и физическое состояние. В момент пения человек испытывает прилив хорошего настроения, вызываемый более глубоким и медленным дыханием, а также повышенной мышечной активностью. Пение снимает стресс и помогает расслабиться.

Этот эффект замечают сами «певцы» – 46% опрошенных указали, что пение приносит им физический и душевный подъем, а у 25% улучшается настроение.

Восемь процентов опрошенных водителей критически относятся к своим вокальным способностям – такие могут «мурлыкать» мелодию себе под нос, но не решаются петь даже в одиночестве. Примерно такое же количество опрошенных не поют, так как считают, что это отвлекает от управления автомобилем.

При этом к чужому пению терпим далеко не каждый водитель: только 7% автолюбителей не возражают, если кто-то из пассажиров поет, а 14% опрошенных честно признались, что терпеть этого не могут – чужое пение действует им на нервы.

Исследования сервиса потокового аудио Spotify показывают, что автомобиль является для нас личным пространством, особенно во время поездок в одиночестве – и это ощущение только возрастает, когда мы слушаем в машине музыку. Не зря ведь мы берем с собой в машину такую «интимную» вещь, как плейлист из любимой музыки или составляем «саундтрек» для собственного фильма-путешествия.

Главное при пении и прослушивании музыки в автомобиле – не отвлечься от процесса управления транспортным средством. И здесь Ford предлагает универсальное решение, помогающее чувствовать себя в каждом автомобиле, произведенном в России, комфортно и не отвлекаться лишний раз от дороги. Мультимедийная система последнего поколения SYNC 3 позволяет быстро и легко выбрать любимую песню с помощью голосовых команд на русском языке, удобных кнопок на руле или увеличенного сенсорного экрана с диагональю 8 дюймов.

Ford SYNC 3 автоматически классифицирует музыку каждый раз при подключении медиаплеера с новыми музыкальными файлами через разъем USB. После этого можно выбрать конкретные композиции или исполнителей. Кроме того, голосовое управление становится все проще и «умнее»: сейчас водителю Ford после указания основной команды «воспроизвести» достаточно назвать только имя исполнителя или название песни, вместо построения громоздких фраз вроде «воспроизвести исполнителя Мадонна». Система позволяет подключать одновременно два телефона. Один можно использовать для звонков, а другой — как источник файлов мультимедиа.

А для тех, кто не любит пение или просто не хочет лишний раз отвлекаться от дороги, SYNC 3 открывает возможности звонить и принимать звонки без помощи рук, читать вслух получаемые текстовые сообщения и прослушивать аудиокниги.