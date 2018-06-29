Электромобиль Hyundai IONIQ на выставке «Иннопром-2018» 8

Компания Hyundai представит Hyundai IONIQ на выставке «Иннопром-2018»

В рамках участия в 9-ой Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге компания Hyundai представит электромобиль Hyundai IONIQ. Автомобиль можно будет увидеть на стенде Hyundai в дни проведения выставки с 9 по 12 июля 2018 года.

Международная промышленная выставка «Иннопром», ежегодно проходящая в Екатеринбурге, — уникальная коммуникационная площадка для демонстрации новейших технологических разработок в промышленности и обсуждения актуальных вопросов развития рынка в России. В числе участников – крупнейшие российские и международные промышленные предприятия, научно-исследовательские центры, национальные делегации и др. Страной-партнером «Иннопром-2018» выступает Республика Корея, тема выставки — «Цифровое производство».

Компания Hyundai, крупнейший корейский инвестор на российском рынке, будет представлена на выставке «Иннопром» масштабным стендом, на котором впервые в России будет выставлен электромобиль Hyundai IONIQ. Hyundai IONIQ — автомобиль с тремя электрофицированными силовыми агрегатами (Hybrid, Plug-In Hybrid и Electric) на выбор.

Hyundai IONIQ воплощает концепцию электрической мобильности Hyundai и часть глобальной экологической стратегии Hyundai Motor, которая предусматривает выпуск 14 «зеленых» моделей к 2020 году.

Hyundai IONIQ – экономичный автомобиль, отличающийся минимальным объемом вредных выбросов без ущерба для аэродинамики и ходовых характеристик. Модель была дважды отмечена наградой GOODDESIGN® Awards, а также получила максимальную оценку в рейтинге безопасности от Euro NCAP — независимой организации, занимающейся оценкой автомобилей.

Также на стенде Hyundai будут представлены бестселлеры компании — модели Solaris и Creta, которые производятся на российском заводе в Санкт-Петербурге. Посетители смогут увидеть мини-фильм о работе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Кроме выставочной части, «Иннопром» традиционно предлагает посетителям обширную деловую программу – форумы, дискуссии, сессии, подписания и др., в которой в этом году примут участие первые лица Hyundai Motor и российского подразделения компании – ООО «Хендэ Мотор СНГ».