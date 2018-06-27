Специальные предложения KIA по трейд-ин для обладателей Fan ID

KIA Motors Rus поздравляет всех российских болельщиков и сборную России с историческим достижением – выходом национальной команды в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. Мы желаем новых побед российским футболистам и, как официальный партнер FIFA и спонсор Чемпионата мира по футболу в России, Kia Motors Rus приглашает всех болельщиков стать частью команды лояльных клиентов KIA.
Период: С 21 июня до 15 июля 2018
Условие: предъявить паспорт болельщика (Fan ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 для получения дополнительной выгоды гражданами РФ при приобретении автомобилей в трейд-ин.
Дополнительная выгода по сравнению с базовыми условиями трейд-ин:
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