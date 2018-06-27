Специальные предложения KIA по трейд-ин для обладателей Fan ID
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Специальные предложения KIA по трейд-ин для обладателей Fan ID
Июнь 27 14:01 2018

Специальные условия трейд-ин для футбольных болельщиков

KIA Motors Rus поздравляет всех российских болельщиков и сборную России с историческим достижением – выходом национальной команды в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. Мы желаем новых побед российским футболистам и, как официальный партнер FIFA и спонсор Чемпионата мира по футболу в России, Kia Motors Rus приглашает всех болельщиков стать частью команды лояльных клиентов KIA.

Период: С 21 июня до 15 июля 2018

Условие: предъявить паспорт болельщика (Fan ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 для получения дополнительной выгоды гражданами РФ при приобретении автомобилей в трейд-ин.

Дополнительная выгода по сравнению с базовыми условиями трейд-ин:

Базовая выгода Дополнительная выгода
Kia Cerato 60 000 рублей 20 000 рублей
Kia Soul 50 000 рублей 20 000 рублей
Kia Sorento Prime 70 000 рублей 30 000 рублей
Kia Sorento 70 000 рублей 50 000 рублей
Kia Mohave 50 000 рублей 50 000 рублей
Kia Stinger 100 000 рублей 50 000 рублей

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  Article "tagged" as:
FIFAKIAтрейд-инЧемпионата мира по футболу FIFA 2018
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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