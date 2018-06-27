Будущий флагман LADA от студентов Московского Политеха
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Будущий флагман LADA от студентов Московского Политеха
Июнь 27 10:01 2018

LADA будущего в работах студентов Московского Политеха

LADA продолжает активное сотрудничество с российскими учебными заведениями. Совместно со студентами Московского политехнического университета была проведена работа над проектом под названием «Будущий флагман LADA».LADA будущего в работах студентов Московского Политеха

Проект стартовал в феврале 2018 года. Шеф дизайнер LADA Стив Маттин и руководитель московского подразделения дизайн центра LADA Жюльен Друар рассказали студентам о философии «ИКС-графики», являющейся частью ДНК LADA, ее ключевых особенностях, особо подчеркнув важность узнаваемости Бренда.LADA будущего в работах студентов Московского Политеха

Подготовка проектов строилась поэтапно. На первом этапе студенты должны были определиться с тем, как будет выглядеть флагман LADA, проанализировав предпочтения, стиль жизни и ожидания будущих клиентов.  Полученную информацию впоследствии следовало переложить на язык дизайна, создав новую концепцию автомобиля с учетом современной интерпретации «ИКС-графики».LADA будущего в работах студентов Московского Политеха

На следующем этапе второкурсники работали под непосредственным руководством Центра проектной деятельности Московского политехнического университета и шеф дизайнера  московской студии Жюльена Друара. Они проработали схемы концепций, создали эскизы дизайна кузова и интерьера. Промежуточные еженедельные встречи помогли участникам развить свои идеи, прояснить детали и завершить подготовку индивидуальных проектов.LADA будущего в работах студентов Московского Политеха

Результаты шестимесячной работы были продемонстрированы Стиву Маттину и Жюльену Друару, которые отметили ряд интересных решений, а также обратили внимание на новые способы интерпретации ДНК Бренда.

Совместная работа с проектным центром Московского политехнического университета является частью масштабной стратегии LADA по привлечению талантливой молодежи.

LADA будущего в работах студентов Московского Политеха

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AMSRUS
AMSRUS

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