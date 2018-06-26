В Китае в пятый раз с начала года подешевел бензин 203

Госкомитет по делам развития и реформ КНР объявил об очередном снижении внутренних цен на бензин и дизельное топливо

Снижение составило 55 юаней (около 8,5 доллара). Оно стало уже пятым с начала года, сообщает «Синьхуа». С 26 июня, когда постановление вступит в силу, тонна бензина будет стоить в промежутке от 8795 (1,37 тысячи долларов) до 8220 юаней (1,28 тысячи долларов). Цены варьируются в разных регионах Китая — в зависимости от размера выделяемых центральными властями субсидий.

Снижение продиктовано действующей государственной политикой Китая. По нынешним правилам, цены на внутреннем рынке зависят от мировых котировок на сырую нефть. Если они приводят к изменению стоимости тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке больше, чем на 50 юаней (7,65 доллара), и дольше, чем на 10 рабочих дней, розничные цены на бензин и дизельное топливо тоже корректируются.

23 июня страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились об увеличении объемов добычи нефти до уровня 100 процентов от изначальных обязательств. Совокупное увеличение может составить до миллиона баррелей в день. Из них на Россию может прийтись около 200 тысяч баррелей в сутки. Договоренность стала возможной из-за падения добычи нефти в Венесуэле.

В конце мая в России резко подорожал бензин. Цена на некоторые марки топлива выросла больше, чем на рубль за литр. Рост цен связывали с подорожанием нефти на мировых рынках. 21 июня цена за литр бензина марки АИ-98 в Краснодарском крае преодолела отметку в 50 рублей и достигла 50,22 рубля.

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